Stručnjak o opskrbi plinom u Zagrebu: 'Kupci će biti zaštićeni, može čak eventualno pojeftiniti'

Za komentar situacije s opskrbljivanjem plinom glavnog grada upitali smo stručnjaka Ivana Brodića, glavnog urednika specijaliziranog portala Energypress. Za početak zamolili smo ga za komentar izjave gradonačelnika Tomislava Tomaševića koji je iznio sumnje da iza svega postoje skriveni interesi.

– To što Tomašević ima sumnje, svi ih možemo imati, no činjenica je da se situacija s Gradskom plinarom Zagreb-Opskrba vuče se već neko vrijeme jer plinara je pod pritiskom zbog loših rezultata, dugovali su i PPD-u i drugim društvima i ne znam u kojem je statusu sada taj dug. U međuvremenu smjenjivali su se direktori uslijed one sporne nabave plina – kazao je.

Riječ je o nabavi, podsjetimo, kada je netko iz uprave GPZO-a zaključio netom prije cjenovne krize da će plin pojeftiniti, a taj energent je drastično poskupio i tako se na tom kockanju stvorio ogroman dug koji je firmu doveo u nezavidnu situaciju u kojoj je i danas, analizira Brodić.

– Tomašević je tražio rješenje za GPZO kad je došao na vlast kad je vidio kakvo je stanje tamo zatekao. To je utihnulo pod novom upravom, ali činjenica je da nova uprava nije mogla ponuditi konkurentnu cijenu pod pritiskom nekonsolidiranog poslovanja jer je zatečen određeni nered, a bit će potrebno puno vremena da nova uprava napravi red, ne mislim da su oni nešto pogrešno napravili – smatra stručnjak za energetiku.

Pojašnjava, nadalje, kako je jednostavno u ovom trenutku riječ o tržišnoj utakmici koju je GPZO zbog lošije startne pozicije izgubio. Navodi i kako je tvrtka Međimurje-plin, koja bi trebala preuzeti biznis, solidna te da posluje dugo vremena i nema takve financijske dubioze kao GPZO, no da je i znatno manja te je bila u mogućnosti ponuditi konkurentniju cijenu i uvjete što je u ovom trenutku HERA-a ocijenila dobrim.

– Iz ovoga što sada vidimo, ne vidim nekakvu veliku dramu, uvijek ostavljam mogućnost da postoje zakulisne igre, iluzorno bi bilo očekivati da smo ih mi lišeni kada postoje i u drugim društvima i državama – dodaje Brodić kojega smo upitali znači li ovo sada i krah gradske plinare koja je 162 godine opskrbljivala Zagreb, budući da gube najveći dio tržišta.

– Vidjet ćemo hoće li GPZO iskoristiti ovaj period za konsolidaciju i povratak na tržište, ali preživjet će vjerojatno. Veliko je pitanje trebaju li nam tako velike tvrtke u današnje vrijeme, no to je pitanje poslovne odluke osnivača – ističe. Smatra kako je motiv Međimurje-plina vjerojatno tržišni, s obzirom na to da je područje Zagreba ekvivalent 30 posto tržišta u državi. "Svaki predsjednik uprave koji se ne bi javio na takav natječaj da mu se otvori mogućnost, bio bi lud", dodaje Brodić. Međimurci su ponudili 9.5 eura po megavatu, a gradska plinara rekla je da je minimum koji su oni mogli ponuditi 10.1 eura. Kako je takva razlika moguća?

– Činjenica je da GPZO zbog svega što ima kao teret nije konkurentan sada, ako Tomašević ima sumnje u zakulisne igre onda on ne treba imati populističke izjave nego poduzeti određene procedure. Ne vidim preveliku dramu, naravno da je drama za Grad Zagreb kao osnivača odnosno Zagrebački holding i radnike GPZO koji imaju problem jer će im pasti promet. Radi se o iznosima od nekoliko desetaka milijuna eura, to su veliki iznosi – ističe stručnjak.

Na kraju pitamo, donosi li to promjene korisnicima? Stručnjak još jednom ponavlja, nema drame, štoviše.

– To kontrolira HERA, kupci će biti zaštićeni, može čak eventualno pojeftiniti plin jer je Međimurje ponudilo nižu cijenu na tržištu, manja su firma i žele se pozicionirati. Nisu tu došli da bi igrali jednu sezonu, oni su tu došli da bi ostali i pozicionirali se na tržištu, što bi načelno za korisnike moglo biti dobro – zaključuje Ivan Brodić.