LUTAO ULICAMA

Lovac na zmije iz Zagreba o odbjeglom pitonu: Odmah sam se javio čovjeku, to je mužjak, još je praktički beba

screenshot Facebook
Autor
Robert Jurišić
21.08.2025.
u 13:13

Tu je riječ o jednoj potpuno bezopasnoj vrsti. Ovaj konkretan piton mladi je mužjak, ima otprilike dvije i pol godine, a dugačak je otprilike metar, još je praktički beba, dodao je

S neobičnim prolaznikom susreo se jedan Zagrepčanin sinoć u naselju Kajzerica. Nasred ulice pronašao je golemu zmiju, točnije kraljevskog pitona koji je uplašeno gmizao ulicom. Odmah ga je fotografirao i objavio fotografije u Facebook grupama, a, na sreću izgubljenog pitona, vrlo brzo javio mu se čovjek koji ne samo da se razumije u zmije, već i kod kuće ima čak dva kraljevska pitona.

- Vidio sam kako objava kruži društvenim mrežama te sam se odmah javio čovjeku i za otprilike pola sata pokupio sam zmiju - rekao je za 24sata zagrebački zmijski heroj koji je poželio ostati anoniman. - Tu je riječ o jednoj potpuno bezopasnoj vrsti. Ovaj konkretan piton mladi je mužjak, ima otprilike dvije i pol godine, a dugačak je otprilike metar, još je praktički beba, dodao je.

Piton je kod njega bio kratko jer se ubrzo javila vlasnica koja je ispričala kako je bila na godišnjem odmoru te da je osoba koja je bila zadužena za vođenje brige o pitonu napravila propust zbog kojeg je piton pobjegao.
