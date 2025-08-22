Naši Portali
UMJETNIČKI SUSRET

Od dostojanstva ženskog tijela do prostora izolacije: Lauba zatvara kolovoz s dvostrukom izložbom

Lauba
Luka Stanzl/Pixsell
VL
Autor
Ivan Marić/Hina
22.08.2025.
u 09:31

Dvije paralelne izložbe u Laubi pružaju publici priliku da u jednom prostoru i istom vremenu dožive širok raspon suvremene umjetnosti – od fotografija koje promišljaju ljepotu i intimnost ljudskog tijela do slika koje bilježe unutarnja stanja

Lauba – kuća za ljude i umjetnost za kraj kolovoza priprema dvije izložbe, "Fragile" Stanka Abadžića i "Big Brother" Franke Vrljić, koje se otvaraju 26., odnosno 27. kolovoza, a riječ je o autorima različitih poetika i generacija koje povezuje istraživanje intime i prostora.

– Publika će u svega nekoliko dana moći svjedočiti dvama snažnim umjetničkim rukopisima – jednom izbrušenom kroz desetljeća rada i međunarodna izlaganja, a drugom koji izlazi na umjetničku scenu, ali već pokazuje zrelost i jasnoću – ističe kustosica Lucija Begić. 

Autore, dodaje, povezuje istraživanje intime i prostora, bilo unutarnjeg, osobnog ili društvenog. Dok Abadžić svojim crno-bijelim fotografijama vraća dostojanstvo i intimu prikazu žene, a Vrljić kroz slikarski medij istražuje iskustvo izolacije u prostoru koji je sam po sebi bio stvoren za promatranje i kontrolu, dodaje Begić.

Lauba ovim dvostrukim postavom podsjeća na svoju misiju spajanja različitih generacija i pristupa suvremenoj umjetnosti, stvarajući prostor gdje se afirmirani autori susreću s onima koji ulaze na scenu.

Abadžićeva izložba otvara se 26. kolovoza u velikom prostoru Laube, a obuhvaća seriju velikih crno-bijelih fotografija koja donosi meditativan pogled na žensko tijelo, prikazano s dostojanstvom i pažnjom. Abadžić nastavlja svoj umjetnički jezik: prirodno svjetlo i modeli, bez stilista i glamuroznih kulisa, fokusirajući se na autentičnost modela, ističe se u najavi izložbe.

Dan poslije, 27. kolovoza, otvara se izložba "Big Brother" Franke Vrljić. Ciklus je nastao tijekom boravka studenata Akademije likovnih umjetnosti u prostoru Jadran filma, u nekadašnjem studiju reality showa Big Brother. Atmosfera izolacije, zapuštenosti i odvojenosti od vanjskog svijeta postupno je postala polazište njezinih slika.

Dvije paralelne izložbe u Laubi pružaju publici priliku da u jednom prostoru i istom vremenu dožive širok raspon suvremene umjetnosti – od fotografija koje promišljaju ljepotu i intimnost ljudskog tijela do slika koje bilježe unutarnja stanja, dodaje se u najavi. Izložbe ostaju otvorene do 4. rujna. 
Franka Vrljić Stanko Abadžić izložba Lauba

