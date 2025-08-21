Izmjene u javnom prijevozu: ZET preusmjerava linije 109 i 133, žičara neće voziti dva dana

Autobusna linija 109 (Črnomerec - Dugave) će od subote u 7 sati do ponedjeljka prometovati izmijenjenom trasom u smjeru Dugava, zbog rekonstrukcije plinovoda na Selskoj cesti:

Črnomerec - redovnom trasom do raskrižja Selske ceste i Zagorske ulice - (desno) Zagorska ulica - Tomislavova ulica - (lijevo) Ulica Dragutina Golika - (lijevo) Zagrebačka avenija - (desno) Selska cesta - u nastavku redovnom trasom do Dugava

Za vrijeme navedenih radova autobusna stajališta Zagorska, Baštijanova i Selska - Ozaljska u smjeru Dugava neće se koristiti. Na izmijenjenom dijelu redovne trase, neće se koristiti usputna stajališta osim autobusnog stajališta Zagorska u Zagorskoj ulici u smjeru zapada, javljaju iz ZET-a.

Autobusna linija 133 (Savski most - Sveta Klara - Čehi) od subote do nedjelje u 15 sati prometovati će pak djelomično izmijenjenom trasom u oba smjera zbog radova na Utinjskoj ulici: Polasci do Čeha:

Savski most - Jadranski most - Remetinečka cesta - Ul. dr. Luje Naletilića - Sisačka cesta - (lijevo) Mrkšina ulica - okretište Sveta Klara - Mrkšina ulica - (lijevo) Sisačka ulica - u nastavku redovno do Čeha

Polasci do Svete Klare

Savski most - Jadranski most - Remetinečka cesta - Ul. dr. Luje Naletilića - Sisačka cesta - (lijevo) Mrkšina ulica - okretište Sveta Klara

Privremeno se neće koristiti obostrana autobusna stajališta Lukoranska, Franje Malnara, Čavoglavska, Mrkšina i Mrkšina 65-crkva.

Osim toga, zbog redovnog mjesečnog servisnog pregleda, žičara Sljeme neće biti u pogonu u ponedjeljak i utorak, a za putovanje na Sljeme može se koristiti autobusna linija 140 (Mihaljevac - Sljeme). Riječ je o uobičajenim periodičnim aktivnostima kako bi se ispunili svi tehnički i sigurnosni preduvjeti za daljnji siguran i nesmetan rad žičare, napominju iz ZET-a.