Već satima traje rasprava o budućnosti zagrebačke plinare: Što za građane znači dogodi li se promjena?

Već drugi put u mjesec dana tvrtka Međimurje plin dala je povoljniju cijenu, nakon što je HERA poništila prvi natječaj, pa sada gradskoj tvrtki ponovno prijeti opasnost da nakon 162 godine izgubi svoje jedino i najveće tržište, glavni grad. Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec u emisiji Zagrebi po Zagrebu Radio Sljemena opravdavala je ponudu Gradske plinare Zagreb-Opskrba.

- Javili smo se za svoje područje s cijenom koja je minimalna da bi poduzeće poslovalo s pozitivnom nulom. Mislim da je važno za građane Zagreba znati da je to zajamčena javna opskrba , to znači da, bez obzira na to tko u konačnici bude opskrbljivač, uvijek građani imaju plin i ta cijena je regulirana na tržištu. Kad bi se i dogodila neka promjena, to bi se odnosilo samo na to tko vam ispostavlja fakture – naglasila je Dolenec.

Građani u svakom trenutku mogu promijeniti opskrbljivača plinom i za njih nema većih promjena po pitanju cijene, potvrdio je za HRT-ov radio predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić. No, to bi svakako bila velika promjena za obje tvrtke.

- Sigurno bi to bio značajno veći zahvat za Međimurje plin, značajno veća količina potrošača od one za koju su dosad dobavljali plin. I zagrebačka plinara trebala bi prilagoditi svoje poslovanje s obzirom na to da gubi velik broj potrošača odnosno kućanstava. To znači da će vjerojatno morati smanjiti broj djelatnika koji tamo radi – navodi Pudić u izjavi za radio.

Od otpuštanja radnika strahuje i predsjednik Sindikata distribucije plina i plinske tehnike Hrvatske Vlatko Kottnig koji kaže da se u pitanje dovode radna mjesta 100 radnika. Pudić kaže da bi dio kupaca Gradska plinara Zagreb-Opskrba ipak mogla zadržati na drugi način.

- Moguća je situacija da možda pridobiju te potrošače na tržišnu uslugu. To znači da bi potrošači s njima potpisali ugovor o tržišnoj usluzi koja se, u ovom trenutku, sigurno ne bi značajno razlikovala u cijeni u odnosu na javnu uslugu. Ako HERA ponovno poništi natječaj, tvrtke će svoje ponude morati predati treći put, dobro odvagnuvši posljedice u svakom slučaju.

