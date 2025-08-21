Naši Portali
SVE SLUŽBE NA TERENU

Teška nesreća na zagrebačkoj obilaznici: Sudarilo se 5 vozila. Ozlijeđeno 10 ljudi, među njima i dijete od 2 godine

Najnovija vijest
Autori: Hana Ivković Šimičić, Korina Baretić
21.08.2025.
u 13:21

Svi stradali nalazili su se u automobilima sa stranim registarskim oznakama, prenose 24sata.

Na zagrebačkoj obilaznici u četvrtak oko podneva dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je ozlijeđeno 10 osoba. Jednog je vozača iz vozila morali izvlačiti vatrogasci, koji su dojavu o nesreći između Lučkog i Jankomira zaprimili u 12:10 sati. Na teren su odmah upućeni policija i više ekipa Hitne pomoći, potvrdili su vatrogasci za Večernji list.

Prema neslužbenim informacijama, među ozlijeđenima su i muškarac te dijete od oko dvije godine koji su zadobili teže ozljede i prevezeni su u bolnicu. Svi stradali nalazili su se u automobilima sa stranim registarskim oznakama.

Foto: JVP Zagreb

Riječ je o prometnoj nesreći  prometnoj nezgodi u kojoj su sudjelovala tri vozila, a ukupno je 10 ozlijeđenih osoba, svi strani državljani, potvrdili su zagrebački vatrogasci. Među njima je i dijete staro između jedne i dvije godine. Vatrogasci u suradnji s hitnom zbirnjavaju ozlijeđene osobe.
 

Uskoro više informacija...

Najnovija vijest
PA
Paket
12:59 21.08.2025.

Uvedite reda na hrvatske ceste! Pa ne može se svaka šuša iživljavat na našim cestama

Avatar raznosač_pice
raznosač_pice
13:44 21.08.2025.

Promet od čvora Bosiljevo preko Karlovca i zagrebačka zaobilaznica je potpuno bez nadzora i ikakve kontrole brzine, poštovanja pravila i propisa. Policija je tamo samo kad se dogodi prometna. Nebrojeno puta dam tuda prošao i to je "divlji zapad". Od jurcanja, blendanja, ubacivanja, prolaženja kolone zaustavnim trakom do obilaženja s desne strane i sl. Zakon jačeg i bezobraznijeg.

AV
avangero
13:42 21.08.2025.

Svaki s dan se vozim, tj. vozio sam se po obilaznici, poćeo sam ići kroz grad jer toliko idiota na dvadeset km nema nigdje u svijetu, prvo oni s kamionima koji unatoć zabrani pretiču kao da i nije zabrana, a slijedeći su vozila s stranim regama ali vozačima iz nama susjednih zemalja koji kad iziđu iz slovenije podivljaju jer znaju da ovdje mogu voziti 300 kmh i nikome ništa,

