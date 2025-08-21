Teška nesreća na zagrebačkoj obilaznici: Sudarilo se 5 vozila. Ozlijeđeno 10 ljudi, među njima i dijete od 2 godine

Na zagrebačkoj obilaznici u četvrtak oko podneva dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je ozlijeđeno 10 osoba. Jednog je vozača iz vozila morali izvlačiti vatrogasci, koji su dojavu o nesreći između Lučkog i Jankomira zaprimili u 12:10 sati. Na teren su odmah upućeni policija i više ekipa Hitne pomoći, potvrdili su vatrogasci za Večernji list.

Prema neslužbenim informacijama, među ozlijeđenima su i muškarac te dijete od oko dvije godine koji su zadobili teže ozljede i prevezeni su u bolnicu. Svi stradali nalazili su se u automobilima sa stranim registarskim oznakama.

Foto: JVP Zagreb

Riječ je o prometnoj nesreći prometnoj nezgodi u kojoj su sudjelovala tri vozila, a ukupno je 10 ozlijeđenih osoba, svi strani državljani, potvrdili su zagrebački vatrogasci. Među njima je i dijete staro između jedne i dvije godine. Vatrogasci u suradnji s hitnom zbirnjavaju ozlijeđene osobe.



