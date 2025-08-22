Konstituiralo se VGČ Sesvete. Nakon tri sjednice postigli dogovor: 'U drugom dijelu mandata uloge će se zamijeniti'

Nakon tri sjednice, Vijeće Gradske četvrti (VGČ) Sesvete se konstituiralo. Inače, kako smo pisali ranije, koalicija Možemo – SDP sa svojih je pet mandata odlučila ostati u oporbi, pa su se formirala, može se reći, dva bloka. S jedne se strane nalazila skupina vijećnika koja podržava kandidaturu Dražena Markote iz HDZ-a, a s druge strane stajao je blok koji davao potporu Ines Sosi Meštrović iz Projekta Domovina pa je omjer glasova bio 7:7. No, kako su izvijestili iz Projekta domovine na svom Facebooku, jučer je sve riješeno. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Platforma Projekt Domovina - Sve za Sesvete potpisala je sporazum o projektnoj suradnji s Hrvatskom demokratskom zajednicom za mandatno razdoblje Vijeća Gradske četvrti Sesvete 2025. – 2029. godine. Ova suradnja ima za cilj osigurati stabilno i odgovorno upravljanje u interesu svih stanovnika Sesveta, izbjegavajući potrebu za novim izborima koji bi ugrozili proračun za 2026. godinu i usporili razvoj naše zajednice.

Trenutačna situacija u Sesvetama zahtjeva odgovorno djelovanje. Novi izbori ne bi samo zakomplicirali postojeće izazove, već bi dodatno ugrozili napredak u realizaciji ključnih projekata. Stoga smo se usuglasili oko zajedničkih prioriteta i potpisali sporazum kojim se obvezujemo na ravnopravno partnerstvo temeljeno na međusobnom povjerenju i poštivanju dogovorenih obveza.

Suradnja je usmjerena na realizaciju sljedećih ključnih projekata koji su od vitalnog značaja za stanovnike Sesveta:

Promet: Denivelacija pružnih prijelaza Jelkovečka i Strojarska, obnova Dugoselske ulice, produžetak Branimirove te uređenje Ulice Ljudevita Posavskog.

Denivelacija pružnih prijelaza Jelkovečka i Strojarska, obnova Dugoselske ulice, produžetak Branimirove te uređenje Ulice Ljudevita Posavskog. Infrastruktura: Izgradnja Športsko-rekreacijskog centra Luka, osiguravanje vode i kanalizacije za sve građane, izgradnja škola i vrtića te izgradnja Staračkog doma u Sesvetama.

Izgradnja Športsko-rekreacijskog centra Luka, osiguravanje vode i kanalizacije za sve građane, izgradnja škola i vrtića te izgradnja Staračkog doma u Sesvetama. Razvoj zajednice: Uređenje središta Sesveta s naglaskom na sve potrebne sastavnice, osiguravanje funkcionalnog Doma zdravlja Sesvete te rješavanje gorućih problema u mjesnim odborima uz ojačavanje suradnje s vijećima mjesnih odbora.

U prve dvije godine mandata (do lipnja 2027.), predsjednika Vijeća imenovat će Hrvatska demokratska zajednica, dok će potpredsjednika imenovati Projekt Domovina - Sve za Sesvete. U drugom dijelu mandata, od lipnja 2027. do 2029. godine, uloge će se zamijeniti – predsjednik će biti iz redova Projekta Domovina, a potpredsjednik iz redova partnera.

Ovim sporazumom želimo stvoriti sinergiju snaga za dobrobit Sesveta, uz očekivanje da će partneri pružiti snažnu potporu ovim projektima i staviti interese Sesveta na prvo mjesto. I dalje ostajemo predani našem dugoročnom cilju – odvajanju Sesveta od Grada Zagreba – te vjerujemo da ova suradnja predstavlja korak prema ostvarenju bolje budućnosti za sve stanovnike", stoji u objavi.