Zelena akcija: 'Moramo se usprotiviti lošoj tehnologiji za obradu miješanog otpada koja će rezultirati njegovim spaljivanjem'

Zelena akcija pozvala je u četvrtak građane da se do 3. rujna uključe u javnu raspravu o Studiji utjecaja na okoliš za Zagrebački centar za gospodarenje otpadom te se usprotive planovima gradske vlasti za spaljivanje otpada.

Na konferenciji za novinare ispred zgrade Gradske uprave potpredsjednik udruge i voditelj Zero Waste programa u Zelenoj akciji Marko Košak ocijenio je da je studija "ušminkani dokument" kojim se pokušavaju prikriti štetne posljedice spalionice i dovoza otpada iz Zagrebačke županije.

"Iako se planira izgradnja sortirnice, kompostane i bioplinskog postrojenja, javnost se mora usprotiviti lošoj tehnologiji za obradu miješanog otpada koja će rezultirati spaljivanjem otpada", istaknuo je.

Dugi niz godina tražimo da grad Zagreb izgradi ta postrojenja, tražili smo da budu na različitim lokacijama u gradu kako ne bi bio preveliki pritisak na jedno naselje, u ovom slučaju Resnik, međutim, ministarstvo je uvjetovalo da centar bude na jednoj lokaciji, ističu iz Zelene akcije.

Košak je kritizirao i termin javne rasprave, ocijenivši da je "po lošem starom običaju" otvorena usred ljeta kada je mnogima onemogućeno sudjelovanje, pa traži da se rok produlji.

Dodao je da autori studije dolaze iz tvrtki koje su radile i dokumentaciju za centre Marišćina i Kaštijun, a koji su, tvrdi, izazvali velike štete za okoliš i zdravlje ljudi. Upozorio je i da u dokumentu nije provedena ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu, iako u okolici planiranog centra obitavaju zaštićene životinjske vrste.

Udruga drži da studija ne donosi kvalitetne analize utjecaja na klimatske promjene, promet i okoliš, dok Europska komisija jasno navodi da spaljivanje otpada nije prihvatljivo rješenje i da ga treba postupno ukidati. Građani mogu tražiti da barem tehnologija bude bolja, ističu iz Udruge. Moći će i sudjelovati na javnom izlaganju studije 27. kolovoza u 17 sati u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

"Nadamo se da će građani u velikom broju iskazati protivljenje ovakvom konceptu zbrinjavanja otpada koji nikako nije dobar", poručio je Košak.