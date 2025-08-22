Nepoznati napadači pretukli 44-godišnjaka u kafiću na Peščenici, teško je ozlijeđen

Jučer prijepodne na Peščenici, u ugostiteljskom lokalu u Ulici Kozari bok IX. odvojak, skupina muškaraca napala je 44-godišnjaka. Sukob je započeo svađom, a ubrzo je prerastao u fizički obračun u kojem je muškarac teško ozlijeđen. Hitno je prevezen u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje mu je pružena liječnička pomoć. Policija traga za napadačima i nastavlja istragu.
