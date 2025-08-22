Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
ISTRAGA U TIJEKU

Nepoznati napadači pretukli 44-godišnjaka u kafiću na Peščenici, teško je ozlijeđen

Policijska rotirka
Lino Mirgeler/DPA
VL
Autor
Večernji.hr
22.08.2025.
u 10:02

Hitno je prevezen u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje mu je pružena liječnička pomoć.

Jučer prijepodne na Peščenici, u ugostiteljskom lokalu u Ulici Kozari bok IX. odvojak, skupina muškaraca napala je 44-godišnjaka. Sukob je započeo svađom, a ubrzo je prerastao u fizički obračun u kojem je muškarac teško ozlijeđen. Hitno je prevezen u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje mu je pružena liječnička pomoć. Policija traga za napadačima i nastavlja istragu.
Ključne riječi
kbc zagreb Zagreb Peščenica napad

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još