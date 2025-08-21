VIDEO Piton izašao u šetnju: Zagrepčanin na ulici naletio na golemu zmiju, ne zna se tko je vlasnik

S neobičnim prolaznikom susreo se jedan Zagrepčanin sinoć u naselju Kajzerica. Naime, nasred ulice pronašao je golemu zmiju, točnije kraljevskog pitona koji je uplašeno gmizao ulicom.
Snimio je zmiju i video objavio u kvartovskim grupama ne bi li pronašao vlasnika, no nitko se nije javio pa su se za zmiju pobrinuli iz Skolništa za nezbrinute životinje Dumovec koji su za 24 sata rekli kako je sve još uvijek u procesu rješavanja i kako će zmija biti predana Zoološkom vrtu grada Zagreba.
Čiji je piton još se ne zna, a ne zna se je li slučajno pobjegao ili ga je netko možda namjerno pustio.
