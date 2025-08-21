Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 54
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
SNIMLJEN NA ULICI

VIDEO Piton izašao u šetnju: Zagrepčanin na ulici naletio na golemu zmiju, ne zna se tko je vlasnik

screenshot Facebook
VL
Autor
Vecernji.hr
21.08.2025.
u 09:27

Čiji je piton još se ne zna, a ne zna se je li slučajno pobjegao ili ga je netko možda namjerno pustio

S neobičnim prolaznikom susreo se jedan Zagrepčanin sinoć u naselju Kajzerica. Naime, nasred ulice pronašao je golemu zmiju, točnije kraljevskog pitona koji je uplašeno gmizao ulicom. 

Snimio je zmiju i video objavio u kvartovskim grupama ne bi li pronašao vlasnika, no nitko se nije javio pa su se za zmiju pobrinuli iz Skolništa za nezbrinute životinje Dumovec koji su za 24 sata rekli kako je sve još uvijek u procesu rješavanja i kako će zmija biti predana Zoološkom vrtu grada Zagreba. 

Čiji je piton još se ne zna, a ne zna se je li slučajno pobjegao ili ga je netko možda namjerno pustio. 
Ključne riječi
zmija kraljevski piton Kajzerica

Komentara 4

Pogledaj Sve
22
224
10:21 21.08.2025.

Ako neka (da ne kažem) želi sebi nabaviti pitona ili krokodila , znači mora mu se iz ovih ili onih razloga dozvoliti. E pa s tom praksom se treba prestati i takve pojave treba strogo kažnjavati. Demokracija baš i ne podrazumijeva toleriranje svih ali baš svih gluposti. Zamislite da nekome krokodil ili piton dojade u kući i da ga odluči pustiti u Lonjsko polje. U vrijeme globalnog zatopljenja on sigurno tamo može preživjeti....Užas!

Avatar Navijač
Navijač
09:58 21.08.2025.

Bilo je samo pitanje dana kad će se nešto slično dogoditi. Svašta se drži po kućama, a možda ih ima koji i pare ovakve zmije pa prodaju tajno. Ako se i jedna ovakva okoti u prirodi, nikad više ih see nećemo riješiti , kao oni u Everglejdsu u SAD. Klima im već odgovara. Neki dan krokodil, sad piton.

Avatar Artoo Detoo
Artoo Detoo
09:55 21.08.2025.

Baš mi je drago da je prolaznik, tako pun suosjećanja, tražio neodgovornog vlasnika, kojem je kućni "ljubimac" vjerojatno dojadio, pa ga se riješio. Danas se puno više cijeni život neke živine i svi će se upregnuti u spašavanju, dok je opći stav kako je ljudi preveć, pa koga briga ako ih je manje.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-08-19/PXL_020518_20466244.jpg
Premium sadržaj
DOSAD SU SE ODRŽAVALI RIJETKO

Problem u kvartu? Moći ćete ga riješiti sazivanjem zbora građana

Broj zborova građana održanih u posljednjih desetak godina može se nabrojiti na prste dvije ruke, no to na Radićevu trgu sad nastoje promijeniti, pa su u postupak savjetovanja s javnošću stavili prijedlog gradske odluke koji detaljno uređuje ovaj demokratski oblik sudjelovanja građana u poslovima iz djelokruga Grada. Žele li ga organizirati stanovnici, inicijativu mora podržati najmanje 10 posto stanovnika određenog područja s biračkim pravom

Učitaj još