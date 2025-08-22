Nikad nije položio vozački: 39-godišnjak na Horvaćanskoj odbio test na drogu i zaradio paprenu kaznu

U srijedu oko 23.40 sati, policijski službenici zaustavili su osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka na Horvaćanskoj cesti kod raskrižja s Ulicom Hrvatskog sokola. Utvrdili su da vozilom upravlja 39-godišnjak koji nikada nije položio vozački ispit i nema pravo na upravljanje vozilom bilo koje kategorije. Kod sebe nije imao niti osobnu iskaznicu.

Zbog sumnje da vozi pod utjecajem droga, policajci su mu ponudili preliminarno testiranje, liječnički pregled te vađenje krvi i urina radi analize. Vozač je to odbio, pa je odmah uhićen i priveden na nadležni prekršajni sud. Policija je predložila izricanje zatvorske kazne od 30 dana i zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od šest mjeseci. Sud je ipak izrekao novčanu kaznu u iznosu od 1.420 eura te proglasio okrivljenika krivim za počinjene prekršaje.