Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 4
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
DERUTNA I URUŠENA

Što će biti s Uljarom koja desetljećima zjapi prazna? Projekt Muzeja holokausta stao, u Gradu razmatraju sudbinu stare zgrade

VL
Autor
Gabrijela Krešić
22.08.2025.
u 06:00

Objekt je dan na upravljanje Centru za promicanje tolerancije, svi potencijalni radovi ovisit će o njihovim potrebama

Tko se posljednjih godina zatekao u Branimirovoj ulici, odmah iza Autobusnog kolodvora, teško je mogao ne primijetiti veliko, zapušteno zdanje iza zahrđale ograde. Nekadašnja Prva hrvatska tvornica ulja, poznatija kao Uljara, danas djeluje kao sablasni podsjetnik na neka druga, industrijski snažnija vremena Zagreba. Prozori su razbijeni, zidovi prekriveni grafitima, krovište na dijelovima urušeno, a dvorište zaraslo u visoku travu. Premda se radi o zaštićenom kulturnom dobru, Uljarina sudbina već godinama visi u zraku.

Tvornicu je osnovao Samuel David Aleksander 1916. godine, tada kao pionirski industrijski projekt koji je trebao zadovoljiti rastuće potrebe urbanog Zagreba za jestivim uljima. U vrijeme osnutka tvornica je djelovala na manjoj lokaciji, no zbog povećanja potražnje i širenja poslovanja, početkom 1920-ih godina preseljena je u novoizgrađeno zdanje u Branimirovoj. Već tada zapošljavala je više od 300 radnika i bila opremljena najsuvremenijom tehnologijom.

Ključne riječi
uljara Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još