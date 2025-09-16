Što mislite o ideji ovog Zagrepčanina? 'Kada bi ZOO bio na Hipodromu, bio bi na razini europskih zooloških vrtova'

Jedan je Zagrepčanin došao na ideju da na mjesto zagrebačkog Hipodroma preseli zoološki vrt, a svoju je ideju podijelio na Redditu.

"Ne vidim razlog da Hipodrom bude na ovakvoj lokaciji. Tko je od vas ikad bio na Hipodromu (osim na koncertu)? Zašto se taj prostor ne iskoristi bolje? Došao sam na ideju da se postojeći, premali zoološki vrt preseli na mjesto gdje je trenutno Hipodrom. Koliko vidim, taj prostor je sedam puta veći od postojećeg i bio bi po površini na razini europskih zooloških vrtova. Zadržala bi se zelena površina, dobili bismo (bolju) turističku atrakciju, a konji bi se mogli preseliti negdje pored Zagreba. Tu ne vidim neku manu", stoji u objavi.

U komentarima jedni pišu da bi ondje "stavili nešto kao Tokyo Tower", drugi bi pak gradili zgrade i stanove.

"Generalno bi ga trebalo negdje dalje maknuti. Što može ići tu, ne znam. Tržnica, ZOO, park, gradski stanovi? Svašta je moguće, ali sve je bolje nego 50 hektara za par konja koji smrde u sred grada. Oko Brezovice u poljima ima mjesta koliko hoćeš. ne moraš moći doći do hipodroma tramvajem", "Vidim da su te popljuvali, ali meni to dobro zvuči. Nema potrebe da je Hipodrom tamo, a trebalo bi ga zamijeniti nečim zelenim i javnim, nikako zgradama. ZOO mi se čini kao dobra ideja, bilo bi komplementarno Bundeku, iako priznajem da mi ideja da se ZOO izmjesti iz Maksimira nije skroz draga. Možda da se ostavi tamo dio"... samo su neki od komentara.