Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
PREMJESTIO BI GA

Što mislite o ideji ovog Zagrepčanina? 'Kada bi ZOO bio na Hipodromu, bio bi na razini europskih zooloških vrtova'

U tijeku je sanacija travnjaka na Hipodromu koji je oštećen tijekom Thompsonova koncerta
Igor Kralj/PIXSELL
Autori: Tajana Josipović, Večernji.hr
16.09.2025.
u 12:33

U komentarima jedni pišu da bi ondje 'stavili nešto kao Tokyo Tower', drugi bi pak gradili zgrade i stanove

Jedan je Zagrepčanin došao na ideju da na mjesto zagrebačkog Hipodroma preseli zoološki vrt, a svoju je ideju podijelio na Redditu.

"Ne vidim razlog da Hipodrom bude na ovakvoj lokaciji. Tko je od vas ikad bio na Hipodromu (osim na koncertu)? Zašto se taj prostor ne iskoristi bolje? Došao sam na ideju da se postojeći, premali zoološki vrt preseli na mjesto gdje je trenutno Hipodrom. Koliko vidim, taj prostor je sedam puta veći od postojećeg i bio bi po površini na razini europskih zooloških vrtova. Zadržala bi se zelena površina, dobili bismo (bolju) turističku atrakciju, a konji bi se mogli preseliti negdje pored Zagreba. Tu ne vidim neku manu", stoji u objavi. 

U komentarima jedni pišu da bi ondje "stavili nešto kao Tokyo Tower", drugi bi pak gradili zgrade i stanove.

"Generalno bi ga trebalo negdje dalje maknuti. Što može ići tu, ne znam. Tržnica, ZOO, park, gradski stanovi? Svašta je moguće, ali sve je bolje nego 50 hektara za par konja koji smrde u sred grada. Oko Brezovice u poljima ima mjesta koliko hoćeš. ne moraš moći doći do hipodroma tramvajem", "Vidim da su te popljuvali, ali meni to dobro zvuči. Nema potrebe da je Hipodrom tamo, a trebalo bi ga zamijeniti nečim zelenim i javnim, nikako zgradama. ZOO mi se čini kao dobra ideja, bilo bi komplementarno Bundeku, iako priznajem da mi ideja da se ZOO izmjesti iz Maksimira nije skroz draga. Možda da se ostavi tamo dio"... samo su neki od komentara. 
Ključne riječi
Hipodrom Zagreb

Komentara 1

Pogledaj Sve
18
188
12:48 16.09.2025.

Hahaha teška glupost. Neka sebe preseli na hipodrom

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još