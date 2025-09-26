Špansko u znaku skejta: Regionalna i EU Skateboarding scena okupila se na dvodnevnom festivalu

Skateboarding scena iz cijele regije i Europske unije okuplja se danas u Španskom na dvodnevnom festivalu skateboard kulture i urbanih umjetnosti "Shpaolin SkejtFest 2025", u organizaciji Skateboard kluba Shpaolin i platforme Skate (ne)kultura Centra za kulturu Maksimir.

Prvi dan obilježit će zagrijavanje uz glazbu i premijera skate filma Nina Jurline, dok sutrašnji program uključuje veliko međunarodno natjecanje u dvije kategorije, za skejtere mlađe i starije od 18 godina, kao i cjelodnevni graffiti jam, DJ radionice za djecu, izložbu slovenskog fotografa Blaža Turka te buvljak. Festival će Kulminirati koncertima bendova Antenat, Heihaizi i No CV, a ulaz na sve programe je besplatan.