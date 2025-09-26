Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 67
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
SHPAOLIN SKEJTFEST 2025

Špansko u znaku skejta: Regionalna i EU Skateboarding scena okupila se na dvodnevnom festivalu

Foto: Shpaolin SkejtFest
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
26.09.2025.
u 10:38

Sutrašnji program uključuje veliko međunarodno natjecanje u dvije kategorije, za skejtere mlađe i starije od 18 godina,

Skateboarding scena iz cijele regije i Europske unije okuplja se danas u Španskom na dvodnevnom festivalu skateboard kulture i urbanih umjetnosti "Shpaolin SkejtFest 2025", u organizaciji Skateboard kluba Shpaolin i platforme Skate (ne)kultura Centra za kulturu Maksimir.

Prvi dan obilježit će zagrijavanje uz glazbu i premijera skate filma Nina Jurline, dok sutrašnji program uključuje veliko međunarodno natjecanje u dvije kategorije, za skejtere mlađe i starije od 18 godina, kao i cjelodnevni graffiti jam, DJ radionice za djecu, izložbu slovenskog fotografa Blaža Turka te buvljak. Festival će Kulminirati koncertima bendova Antenat, Heihaizi i No CV, a ulaz na sve programe je besplatan.
Ključne riječi
Špansko skateboard Shpaolin SkejtFest

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još