Želite li Ured novog doba ili da vam se stanom širi miris žvakaće gume? Počela je Ambienta, provjerili smo što se nudi

Najprije dijagnosticiram probleme s kojima se ljudi suočavaju u uredima, a onda ih rješavam uzimajući u obzir ono što čovjek vidi, dodiruje, osjeti, ali i kakva je rasvjeta i je li bučno. Prostor potom prilagođavamo i opremamo ekološkim materijalima, koncept se naziva i Uredom novog doba, a cilj mu je stvoriti ugodno okruženje, objašnjava nam Lana Anderson iz Domus Decoruma, koja se bavi feng shui savjetovanjem i ekološkim pristupom u dizajniranju prostora.

Što ste zamislili, mi izvedemo

A predstavlja ga na 52. izdanju Ambiente, međunarodnog sajma namještaja, unutarnjeg uređenja, graditeljstva, niskoenergetske montažne gradnje i hotelsko-ugostiteljske opreme, koji je okupio više od dvije stotine izlagača iz 21 zemlje. Na manifestaciju koja se organizira na 13.000 kvadrata izložbenog prostora na Velesajmu, a može se posjetiti do nedjelje, iz Varaždina je stigla i ekipa iz brenda Lola Acoustix. Njihova su specijalnost, kaže Andrijana Mađarić, akustična rješenja.

– Izrađujemo razne 3D forme, pregrade u prostoru, stropne obloge... Sve od materijala koji je napravljen od recikliranih plastičnih boca – objašnjava. Materijal je, dodaje, lagan, djeluje kao termoizolator i otporan je na plijesan, a posebno se ponose time što jedan posto neto vrijednosti od svake prodaje doniraju utočištima za nezbrinute životinje. A što točno mogu izraditi?

– Gotovo sve. Ideja je da ljudi mogu doći k nama, reći što su zamislili, a mi to izvedemo. Imamo i vlastite proizvode, a neki su jako traženi, poput zidnih panela. Posebnost im je aluminijska konstrukcija, jednostavna montaža i "pinboard" efekt. Možete na njih, dakle, pribadati papire ili ih koristiti za projekcije, a u slučaju selidbe jednostavno ih ponesete sa sobom – odgovaraju.

Nedostaje li vam pak na zidovima dekoracija, na Ambienti možete pronaći i slike izrađene od konca. Ako Art obiteljski je biznis za koji su zaslužni Anita, Valerije i njihova kći Norina Komesarović, a s pomoću čavlića i konca na drvenoj podlozi kreiraju slike s raznim morskim i motivima iz prirode, ali i logotipima, koje uglavnom naručuju tvrtke.

– U kontinentalnom dijelu zemlje najtraženiji su hrvatski grb ili vjerski motivi, a na moru, ali i u Zagrebu, sidra, brodovi i cvjetovi – kažu. Cijene se, ovisno o formatima slika, kreću od 25 do 80 eura, a najveće stoje i 300. – Idu dobro, ljudi su jako maštoviti i svašta naručuju, a nedavno smo, primjerice, radili motive slapova s Plitvičkih jezera – ističu.

Marija Fresl i Igor Jurić, koji stoje iza brendova Pagita i Hudog&Hucat, zajedno sa svojim četveronožnim prijateljima Hugom, Bellom i Gigi, nude vreće za sjedenje.

– Popularne su jer su vrlo jednostavne, a izrađene su od materijala koji mogu stajati vani svih 12 mjeseci. Nepropusne su, otporne na kišu, a ne može im ništa ni krema za sunčanje. Imamo i vreće za igraonice, primjerice u obliku ribe, a izrađujemo i krevetiće za pse i mačke u raznim oblicima – govori M. Fresl. Cijene se kreću od 50 do 200 eura za proizvode za kućne ljubimce, a vreće za sjedenje stoje između 100 i 400.

Nagradna igra za posjetitelje

Predstavlja se i tvrtka Muzika i to, koja se bavi osjetilnim marketingom, a u kolaboraciji s brendom Aroma, kažu, svaki prostor čini zanimljivim koristeći pametna glazbena i mirisna rješenja. – Uređaji sa senzorom ispuštaju neki od naših 1200 mirisa, primjerice lavandu za opuštanje i čajevac za čišću kožu, ali i arome žvakaće gume, kokica, limuna, cimeta, borovnice... Njima se može upravljati i putem mobitela, a cijena je oko sto eura – objašnjavaju Nina Lozić i Robert Maleković.

Nekoliko štandova dalje Anže Skubic iz Armexa nudi uređaj za pročišćavanje kućnih i industrijskih otpadnih voda, a na sajmu se mogu pronaći i kuhinje za vanjske prostore, ulazna vrata, fotelje, kauči, posteljina... Premijeru ima i projekt "StanZaSutra", održivi dom koji pokazuje da ekološki prihvatljiv, funkcionalan i estetski ugodan prostor ne mora biti skup, a usto educira o važnosti odabira održivih rješenja. Posebnu vrijednost daje mu pak činjenica da će nakon sajma sav namještaj i oprema biti donirani korisnicima programa SOS Dječjeg sela Hrvatska koji će u gradskom stanu u Novom Jelkovcu započeti samostalan život.

Posjetitelji sajma, spomenimo, mogu sudjelovati i u nagradnoj igri te osvojiti, među ostalim, robotski usisavač, uređaj za čišćenje prozora ili idejni i izvedbeni projekt opremanja kuhinje.