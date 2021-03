Škola je već 15 godina glavni adut za izbore, a i dalje imamo ledinu

Sljedeće godine počinje gradnja osnovne škole u Čulincu! Naslov je to članka iz 2006. koji je oduševio baš sve stanovnike tog naselja u Donjoj Dubravi, kao i susjedne Trnave. Jer je, objašnjavaju, prava sramota da jedan kvart koji po broju stanovnika parira Gospiću ili Krapini i dalje nema vlastitu obrazovnu ustanovu. No, nisu tada, domeću, ni slutili da je to rečenica koja će se ponavljati kao kad preskače gramofonska ploča jer su je ponovno čuli i sljedeće godine, i one nakon toga, i one nakon nje... I tako sve do danas, a veliko zemljište u Čulincu II. i dalje zjapi prazno, zbog čega je priča o novoj školi postala urbana legenda u koju su stanovnici još odavno prestali vjerovati, unatoč neprestanim uvjeravanjima da će, ovaj put sigurno, to biti dogodine. Nije ih ohrabrilo ni to što su lani završeni radovi na prvoj etapi produženja Resničkog puta, što je jedan od preduvjeta za gradnju škole.

Moraju pješačiti 20 minuta

Paralelno s ovim radovima rješavamo imovinsko-pravne poslove i natječajnu dokumentaciju kako bismo iduće godine konačno mogli krenuti s gradnjom osnovne škole Čulinec – Trnava, najavljivao je tada nedavno preminuli gradonačelnik Milan Bandić. No, nova je godina stigla, ali od bagera u Čulincu ništa, a već zamrli projekt sada je ponovno ušao u fokus predizbornih kampanja. Tako je, primjerice, Mostov kandidat za gradonačelnika Zvonimir Troskot obećao ondje sagraditi “najsuvremeniju osnovnu školu”.

– I to vam se ponavlja pred svake izbore. Došla sam u naselje prije petnaset godina i tada su mi govorili da će uskoro biti škola, a od nje ni danas ništa. U međuvremenu naša djeca idu u tri različite škole, OŠ Marije Jurić Zagorke u Donjoj Dubravi, OŠ Retkovec i OŠ Vukomerec – objašnjava Dajana Bulić, majka školarca iz Trnave.

Njezino dijete, dodaje, ide u onu prvu, koja se nalazi preko pruge u Branimirovoj, i iako postoji organiziran školski prijevoz, ističe, svjedeno se neprestano brine da joj dijete ne bi stradalo u prometu.

– Osim toga, djeca često zbog pruge kasne na nastavu pa propuštaju gradivo. A u slučaju izvannastavnih aktivnosti nema školskog autobusa pa mi dijete mora samo prelaziti prugu, zbog čega sam neprestano kao na iglama – žali nam se Dajana Bulić.

Istu školu pohađa i troje djece Marine Marunić, još jedne stanovnice Trnave, koja napominje i da učenici koji idu u druge dvije škole nemaju organiziran prijevoz pa se moraju oslanjati ili na roditelje ili na nastavu odlaziti sami pješice.

– A škola im nije tako blizu, moraju pješačiti 20 minuta. Bolje bi bilo kad bi imali školu u svom kvartu, s obzirom na to da je ovdje škola odavno predviđena – ističe Marina Marunić.

Da konačno dobiju školu u naselju jedan je od glavnih ciljeva Građanske inicijative Trnava – Donja Dubrava, kaže njezin voditelj Ivan Forgač, upozoravajući i da je riječ o projektu za koji je već “iskeširano” pet milijuna kuna, ali bez vidljivih rezultata.

– Potrošili su taj novac za neke studije isplativosti i idejni projekt. Obećavaju nam školu, a još nisu riješili ni imovinsko-pravne odnose s ljudima čije parcele trebaju za njezinu gradnju – kaže Forgač.

Stiže lokacijska dozvola

I upravo imovinsko-pravni odnosi ono su što koči realizaciju svih ovih godina, no kako nam kažu u Gradu, taj je problem na rasporedu za 2021.

– Programom radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti te sanaciju i građenje onih oštećenih u potresu u Zagrebu u 2021. godini predviđena su sredstva za izradu projektne dokumentacije za osnovnu školu Čulinec i rješavanje imovinsko-pravnih poslova na lokaciji na kojoj se objekt planira – ističu u Gradskom uredu za prostorno uređenje i izgradnju.

Trenutačno čekaju, dodaju, na lokacijsku dozvolu koju su zatražili u veljači, i to temeljem idejnog projekta koji je izradila tvrtka K.A.T. Pritom, međutim, ne spominju da je taj projekt izrađen još 2006. godine. A nakon toga će, kažu, ići u dogovore s vlasnicima susjednih parcela te napokon zatražiti i izdavanje građevinske dozvole.