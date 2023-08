Sava u Zagrebu i dalje raste, prešla je četiri metra, sve hitne službe u visokoj pripravnosti

Nakon neizvjesne noći zbog prijetećeg nevremena i poplava u Zagrebu je svanulo pravo jesensko jutro. Tek pogled na kalendar ili televizor otkriva da je 5. kolovoza, vrhunac ljeta, Dan domovinske zahvalnosti, dan pobjede i hrvatskih branitelja. No, uz jesenskih 18 stupnjeva i povremenu kišu u praznoj metropoli kao da je listopad.

A takvi su i vodostaji, kao usred jeseni rijeka Sava od jučer do danas izlila se i na dijelu toka kroz glavni grad narasla na otprilike četiri metra i tako aktivirala redovne mjere obrane od poplave. Noć je protekla mirno. Podsjetimo, još oko 21 sat višak vode koji je stigao od Slovenije počeo je otjecati oteretnim kanalom Sava-Odra od Jankomira preko Odranskog Obreža, Brezovice prema Petrovini, Gradićima, Velikoj Gorici i dalje u Lonjsko polje.

Novih oborina bilo je uzvodno i tijekom noći pa vodostaj nastavlja rasti. U 10 sati na mjernoj postaji u Zagrebu razina vode prešla je četiri metra, odnosno iznosi 401 centimetar, a do 11 sati narasla je za još dva centimetra. Trenutno je ipak najteže stanje u sjevernom toku u općini Brdovec, točnije u naselju Drenje Brdovečko. Ondje je voda počela prodirati u mjesto tijekom noći, a jutros je teren obišao i potpredsjednik Vlade Davor Božinović.

Tijekom noći vodostaj u gradu je rastao tempom oko 10 centimetara na sat, a povremeno je i stagnirao te blago opadao kako je oteretnim kanalom odlazila voda. Upravo zbog otvaranja kanala jučer od 18 sati zatvorene su sve ceste koje onuda prolaze, a od jutros te su ceste i poplavljene. Tako će ostati do daljnjeg odnosno sve dok se rijeka ne povuče.

Uvjetovalo je to i brojne izmjene u gradskom prijevozu pa tako ZET izvještava kako 13 autobusnih linija i dalje vozi obilazno. Detaljan popis i obilazne pravce pronađite OVDJE. Gradski prijevoznik izvijestio je i kako od jutros autobusna linija 113 od Ljubljanice do Jaruna ne vozi oko jezera već do starog okretišta u naselju. Novost od ovoga jutra jest i da je za linije sa Savskog mosta (osim linije 112) uspostavljeno privremeno obostrano stajalište na Karlovačkoj cesti.

Srećom nevrijeme ovoga puta nije udarilo silovito pa nije bilo niti velikih oborina u gradu, a samim time i manje posla za vatrogasce. Ekipa zagrebačkog 193 izvijestila je samo o intervenciji u kojoj su iznimno neodgovorne pojedince spašavali od nabujale Save. Naime, dvojac je odlučio prenoćiti na splavu pored Hendrixova mosta.

– Noć na velikogoričkom području protekla je mirno. Vodostaji Save su i dalje u porastu, ali za sada još nisu na razinama koje bi predstavljale ugrozu. Na mjernoj postaji Rugvica vodostaj je jutros u 7 sati iznosio 625 cm – saznaje se iz velikogoričke gradske uprave.

Od zagrebačkih dežurnih službi saznajemo kako i dalje ostaju u najvišem stupnju pripravnosti jer se tijekom današnjeg dana očekuju nove oborine, iako manjeg intenziteta. I valja završiti tekst lijepim najavama koje stižu od meteorologa. Od nedjelje slijedi stabilizacija, a na vidiku je trenutno mirno i suho razdoblje koje bi uz obilje sunca i temperature oko 30 stupnjeva trebalo potrajati duže te konačno donijeti prave ljetne prizore.