Izvanredna organizacija ZET-a zbog prijeteće poplave: Čak 13 autobusnih linija do daljnjeg vozi obilazno

Zbog otvaranja oteretnog kanala Sava-Odra i zatvaranja ceste od strane prometne policije, autobusne linije 159, 160, 161, 162, 163, 166, 169, 305, 310, 311, 313, 315 i 322, od 18 sati u petak, 4. kolovoza, prometuju izmijenjenim trasama.

Linije sa Savskog mosta prometuju trasom Remetinečka, Karlovačka, Puškarićeva, Ventilatorska, Hojnikova, Demerje, Golobreška i dalje svojim trasama.

Linija 315 skraćena do Gornje Lomnice, a linija 310 do Gradića.

Linije 166, 311 i 313 s Glavnog kolodvora prometuju Avenijom Dubrovnik, Jadranskom avenijom te istim izmijenjenim trasama kao linije sa Savskog mosta do Golobreške i dalje do odredišta.

Linija 305 iz Velike Gorice, kako se očekuje, prometovati će do mosta u Kućama, natrag do Sisačke, Stara cesta iza nadvožnjaka, Rakitovec i dalje do Turopolja.

Linija 322 s polascima iz Velike Gorice prometovati će kao linija 311, odnosno iz Velike Gorice do Zagreba, Avenijom Dubrovnik i Jadranskom avenijom te dalje kao linije sa Savskog mosta.

- Zbog znatno dužeg putovanja dolaziti će do kašnjenja u oba smjera te molimo putnike za razumijevanje u ovoj izvanrednoj situaciji - poručuju iz ZET-a.