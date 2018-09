Građani 'bombardirali' stručnjake pitanjima...evo što će biti kada se rotor zatvori!

Kojim putem ću na posao?”, “Hoće li se oko gradilišta moći živjeti od buke?”, “Kako će djeca u školu?”, “Hoće li nam život paralizirati prometne gužve?“, “Koje ceste će biti zatvorene, kada i zašto?“... Mali milijun pitanja imali su Zagrepčani na održanoj tribini o rekonstrukciji remetinečkog rotora, pa su njima tijekom puna dva sata “bombardirali“ nadležne i stručnjake. A kada su sve odgovore sumirali, ironično su zaključili kako se uskoro po Novom Zagrebu neće moći kretati ni vozači, ni pješaci, ni biciklisti, već samo – letači.

Gužve će biti neizbježne

– Kada je rotor u pitanju, tu imamo nekoliko skupina sudionika u prometu. Nama je bilo najvažnije omogućiti da se i dalje nesmetano odvija javni prijevoz jer je rotor točka kojom prolaze dvije tramvajske linije i čak 16 autobusnih. Zatim su tu automobili kojih više od 100 tisuća dnevno prođe rotorom. I za njih smo mjesecima smišljali alternativne pravce. Nažalost, pješaci i biciklisti nam u ovom slučaju nisu bili prioritetni, iako će se i oni moći kretati oko rotora, no smanjeno – objasnio je Zdenko Lanović, ovlašteni inženjer prometa tvrtke Elipso S.Z., koja je izradila elaborat privremene regulacije prometa dok traje rekonstrukcija rotora. Osim njega, na tribini je sudjelovao i Krunoslav Tepeš iz gradskog odjela za ceste, voditelj projekta Goran Radić te projektantica iz Instituta IGH-a Nataša Mujčić. Tribinu je organizirao predsjednik vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb-zapad Jadranko Baturić, jer je smatrao da Grad nije učinio dovoljno po pitanju informiranja javnosti u ovom slučaju.

Pogledajte video: Tribina o rekonstrukciji rotora

[video: 26680 / ]

Građane su, naravno, najviše zanimali rokovi, pa iako su im nadležni poručili da ih je kod ovako velikih projekata nemoguće u dan predvidjeti, poručili su i da pripremni radovi za sada teku po planu te da će se rotor zatvoriti u studenom, neposredno nakon blagdana Svih svetih, kako je i bilo najavljivano. No neće se zatvoriti samo kružni tok, nego praktički i sve prilazne ceste poput Remetinečke i Prekretove, jedne od najvažnijih u Savskom gaju. Zapravo je lakše nabrojati ulice koje će biti otvorene, pa će tako alternativni pravci voditi od Laništa, odnosno Ulice Vice Vukova, preko Riječke do Kajzerice i Jadranskog mosta. Najveći se kolaps očekuje u Trnskom, odnosno na Trokutu gdje će svi automobili morati voziti preko skučenog Nehruovog trga te semafora uz Park mladenaca.

– To su uske ulice i raskrižja gdje se već sada ujutro čeka po pola sata. Ako tamo preusmjerite svih 100 tisuća automobila s rotora, bit će mrtvih, to je sigurno – pobunili su se prisutni u publici, pa zaključili kako je još gora situacija s pješacima i biciklistima koji ne mogu nigdje jer se rotoru ne smije ni prići. Ako žele ići od Laništa do susjedne Kajzerice morat će prvo do Trnskog.

Djeca su najvažnija

Na tribini su građani davali i prijedloge, a najveći je aplauz dobio mladić koji je sugerirao da bi bilo najbolje da se za pješake i bicikliste uredi nasip te da oni hodaju, odnosno voze po njemu.

– Izvanredna ideja! Gradske četvrti će je podržati i odmah ćemo krenuti u njezinu realizaciju – poručio je Baturić, a s njime su se složili i projektanti. Također, prihvaćen je prijedlog roditelja da se za sve učenike koji sada koriste javni prijevoz, formiraju posebne linije, odnosno školski autobusi koji će ih sigurno dovesti točno do školskih vrata kako bi barem oni izbjegli kolaps na cestama.

– Nije bitno kako ću ja na posao, važno da je moje dijete sigurno – poručila je jedna majka.