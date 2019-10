Roditeljima odgojiteljima u tri godine gotovo milijarda kuna

Ma simbolično nešto – dok je prije točno tri godine u palači Dverce dijelio prve ugovore o statusu majkama odgojiteljicama, objašnjavao je gradonačelnik Milan Bandić kako oko 4200 kuna mjesečno, koliko iznosi ova gradska mjera, “roditelju heroju” i nije tako velika pomoć.

Nije postigla ciljeve

Nije to bio, u to vrijeme, značajan udar na gradski proračun jer te prve, 2016. godine, za roditelje odgojitelje izdvojilo se nešto više od 21 milijun kuna. Mjeru je u prvim mjesecima, prema podacima iz Gradskog ureda za demografiju, odlučilo iskoristiti 1856 Zagrepčana. Do rujna ove godine ta brojka popela se na 4549 osoba, a iznos koji iz gradske blagajne ide na račune roditelja narastao je na gotovo 271 milijun kuna. U sve tri godine, koliko traje mjera, isplaćeno je tek nešto manje od 800 milijuna kuna, a kako projekcije Ureda za demografiju pokazuju da bi do kraja ove godine još roditelja moglo na “plaću” Grada, spomenuti bi se iznos mogao približiti milijardi.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

A kako u prosjeku svakog mjeseca status uzima sedamdesetak novih roditelja, izračunali su u GLAS-u, 2021. godina mogla bi biti ta u kojoj će se već na godišnjoj razini za roditelje izdvajati pola milijarde kuna. S druge strane, ističu u stranci, ova gradska mjera nikako nije utjecala na demografski rast, što joj je od početka bio jedan od glavnih ciljeva, a upravo iz tih su razloga predložili da se 30. lipnja 2020. godine odredi kao krajnji rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčane pomoći za roditelja odgojitelja.

– Mjera nije postigla nijedan od postavljenih ciljeva niti opravdala svrhu donošenja. Dugoročno gledajući, ne postoji nijedan pokazatelj koji bi opravdavao daljnje postojanje ove mjere, pogotovo ako se uzmu u obzir financijski pokazatelji – kažu u GLAS-u, iz kojeg navode kako mjeru koristi tek 30 posto obitelji s više od troje djece, prirodni prirast ima lošiji trend nego prije uvođenja mjere, broj roditelja kojima se isplaćuju mjesečni iznosi nikako da se stabilizira, a uz to, više od pet tisuća djece roditelji su povukli iz programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, koje je ključno za kasniji životni uspjeh.

Tek petstotinjak očeva

Hoće li se uvesti rok za iskorištavanje mjere, znat će se na sjednici Gradske skupštine 23. listopada, ali u gradskoj upravi već sad kažu kako ne vide razloga za bilo kakve modifikacije Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja. Kako kažu, iako ih pad broja rođene djece općenito zabrinjava, otkad je njihova mjera u primjeni, zabilježen je porast broja djece rođenih kao treće, četvrto, peto i šesto dijete.

– Tri godine premalo je vremena da bi se vidjeli učinci mjere, ali ona bi trebala predstavljati korak naprijed u povećanju nataliteta, pomlađivanju stanovništva i obnavljanju generacija – kažu u Gradu, u kojem se po korisniku mjesečno izdvaja bruto iznos od 7.106,99 kuna. Roditelji odgojitelji uglavnom su majke, odnosno od 4549 njih, očeva je tek petstotinjak. Projekcije su da će do kraja 2019. naknadu primati 4800 roditelja.