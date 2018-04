Majke odgojiteljice: Smanjuju nam naknade; Grad: Nije istina, bit će veće

Četiri tisuće kuna – toliko će ih, izračunale su mame, koštati nova odluka o roditeljima odgojiteljima, koja će se na sjednici Skupštine naći sljedeći tjedan. Predlaže se, naime, potpuna njena izmjena jer gotovo svaki je članak Grad odlučio izmijeniti, a roditeljima koji su korisnici mjere uvedene krajem 2016. godine, za oko je posebno zapeo onaj u kojem stoji da će im se, umjesto iznosa prosječne hrvatske plaće, na račun isplaćivati 65 posto prosječnog mjesečnog dohotka u Zagrebu.

Caka je u brutu i netu

– Kod nas su primanja nešto veća nego u ostatku Hrvatske, ali 65 posto prosječne plaće nama će donositi tristotinjak kuna manje svakog mjeseca – požalile su nam se mame odgojiteljice, kojima trenutačno mjesečna primanja, kako same objašnjavaju, variraju jer ovise upravo o tome kakav je prosjek plaće tog određenog mjeseca u Hrvatskoj. Oko 3800 kuna neto iznos je, kažu, koji dobivaju najčešće, a ako je državni prosjek bio dobar, njihova se mjesečna plaća zna popeti i na četiri tisuće.

– Sad će iznos biti zacementiran jer će se, primjerice, za ovu godinu gledati zagrebački prosjek od osam mjeseci prethodne godine. Zacementiran i niži – zabrinute su mame, koje su status zatražile upravo kako bi mogle ostati kod kuće i brinuti se za svoje klince, a ne o tome hoće li imati dovoljno novca za njihov odgoj. U Gradu pak poručuju, razloga za brigu nema. Do odstupanja u mjesečnim iznosima će doći, ali ne značajnog jer “caka je u brutu i netu”.

– Dosad je roditeljima bruto isplaćivan neto iznos prosječne hrvatske plaće za prethodni mjesec, dok će odsad dobivati bruto 65 posto bruto iznosa plaće u gospodarstvu u Zagrebu, i to prosjek od siječnja do kolovoza prethodne godine – objasnili su u Gradu. Jednostavnijim rječnikom, iznos koji sad izgleda manji neće to zapravo i biti jer se radi o bruto plaći, a ne neto, kako se računalo do ovog mjeseca. Konkretno, primjerice, ovog će mjeseca roditeljima na račun sjesti 3992,65 kuna jer je prosječna neto plaća u državi 6189 kuna, a taj iznos njima se isplaćuje bruto. Ako Skupština sljedećeg tjedna izglasa izmjenu odluke, u svibnju dobit će 4035 kuna neto jer 65 posto bruto iznosa plaće u zagrebačkom gospodarstvu iznosi 6255 kuna. Maksimalno komplicirano, ali trajno učinkovitije, kažu u Gradu, jer iznosi tako roditeljima neće varirati kao dosad.

Prijave riješe u roku keks

Nije to, međutim, glavni razlog mijenjanja Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja. U nju se dodaju stavke kojima će se omogućiti da status dobiju i roditelji koji imaju djecu s invaliditetom, a koja pohađaju određene predškolske ustanove u svrhu rehabilitacije. Podsjećamo, najmlađa djeca dosad, ako je roditelj htio primati naknadu od Grada, nisu smjela ići u vrtić. Također, naknade će moći primati i roditelji čija najstarija djeca imaju više od 26 godina, u slučaju da to dijete ima invaliditet trećeg ili četvrtog stupnja. Ono što roditelje odgojitelje, međutim, također zabrinjava jest sve veći njihov broj, a jednak iznos za naknade rezerviran u proračunu.

– Statusi se dobivaju neuobičajenom brzinom. Jedan je roditelj predao zahtjev krajem prošlog tjedna i već su ga zvali da dođe potpisati papire – rekla nam je jedna od mama odgojiteljica, kojih trenutačno ima oko 3400. Novi iznosi naknada, ne prijavi li se za status više nitko, Grad će u ovoj godini stajati 255,2 milijuna kuna, dok je u proračunu za mjeru roditelj odgojitelj planirano 55,2 milijuna manje.