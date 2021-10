Provjerili smo ponudu za zimnicu na zagrebačkoj Zelenoj tržnici: Paprika rog pet, kupus tri kune kilogram

S obzirom na to da su njeni "klijenti" uglavnom veliki trgovački lanci, restorani i fast foodovi doći po povrće treba još rano ujutro - najkasnije do oko 8 ujutro - no posjet Zelenoj tržnici uvijek se isplati. Prvenstveno zato jer su cijene, naravno, daleko jeftinije nego na bilo kojem zagrebačkom placu.

Stigla je jesen, što znači da su pripreme za zimnicu u punom jeku, a oni koji vole pripremati dovoljno zaliha da im potraju sve do proljeća posjetom ove tržnice na Žitnjaku definitivno će dobro proći. Paprika rog stoji između četiri i sedam kuna, kupus je između 3 i 3,5 kune kilogram, a rajčica je također povoljna - također između četiri i sedam kuna. Patlidžan "kruži" oko pet kuna, krumpir je između tri i šest., a grah se kreće od 20 do 35 kuna, ovisno o sorti. I premda prodavači uglavnom svoju robu nude na veliko, bez problema će prodati i onom tko treba manje količine za potrebe obitelji.

- Vreća kupusa je od 60 do 75 kuna, ima nekih 20-25 kila - kaže nam jedan od prodavača na tržnici.