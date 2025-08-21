Naši Portali
PIONIR U HRVATSKOJ

Premijerama 'Stanari u slonu' i 'Bijeli klaun' počinje inkluzivna sezona u kazalištu Žar ptica

21.08.2025.
u 10:00

Nova sezona kazališta Žar ptica bit će obilježena završetkom projekta Moje kazalište je INkluzivno, kojim će postati prvo hrvatsko kazalište pristupačno djeci s različitim teškoćama u razvoju, priopćili su iz kazališta.

Gradsko kazalište Žar ptica postat će u sezoni 2025./2026. prvo kazalište u Hrvatskoj pristupačno djeci s teškoćama u razvoju, a što će se obilježiti dvjema inkluzivnim premijerama, "Stanari u slonu" i "Bijeli klaun", te predstavom koja se bavi pravilnom prehranom djece.

Nova sezona kazališta Žar ptica bit će obilježena završetkom projekta Moje kazalište je INkluzivno, kojim će postati prvo hrvatsko kazalište pristupačno djeci s različitim teškoćama u razvoju, priopćili su iz kazališta. Proces prilagodbe za djecu s teškoćama vida, sluha, tjelesnim i intelektualnim teškoćama kao i za djecu s poremećajem iz spektra autizma počeo je u studenom 2023. pilot predstavom "Mala Frida", napominju iz kazališta.

Veći dio procesa sveobuhvatne prilagodbe, poput osiguranih parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom, predviđenih mjesta u dvorani za djecu u invalidskim kolicima, postavljenim induktivnim petljama i komunikacijskoj ploči te oznakama na Brailleovom pismu, već je završen, a tijekom sljedeće sezone, uz pomoć Grada Zagreba, predstoji izgradnja toaleta za osobe s invaliditetom, postavljanje taktilnih traka te prilagodba web stranice čime će se dovršili tehnički dio projekta Moje kazalište je INkluzivno, ističu.

Kazalište istovremeno nastavlja i komunikacijsku i sadržajnu prilagodbu predstava s repertoara kako bi ih djeca s teškoćama lakše pravila te priprema nove inkluzivne premijere. Žar ptica sezonu otvara 3. listopada premijerom predstave za najmlađe "Stanari u slonu" po slikovnici Dubravka Horvatića, u dramatizaciji Ivane Vuković i u režiji Hrvoja Korbara.

Prva inkluzivna premijera u 2026. godini bit će "Bijeli klaun", predstava po romanu Damira Miloša u režiji Christiana Jean-Michela Jalžečića, a na programu će biti krajem veljače. Predstava će se premijerno izvesti uz pomoć audiodeskripcije za slijepe i slabovidne; titlova ili prijevoda na znakovni jezik za gluhe i nagluhe kao i ETR -pojednostavljenog teksta sadržaja za djecu s intelektualnim teškoćama.

Za treću premijeru u sezoni 2025./26. ravnatelj Drago Utješanović odabrao je predstavu "Moje tijelo", prema poznatom francuskom crtanom filmu "La vie". Dramatizaciju radi Ivan Penović, a režira Marina Pejnović.

Glavni likovi su krvna zrnca, koja će na djeci prihvatljiv način objasniti funkcije ljudskog tijela. Jednako tako, otkrit nam i kakva se "drama" dešava u krvi kad se u tijelo unese neka nezdrava hrana ili gazirano piće. Predstava će se raditi u suradnji sa Službom za promicanje zdravlja HZJZ-a, a premijera će se održati u travnju 2026., uz tribinu "Super hrana za zdravo tijelo", najavljuju iz Žara ptica.
