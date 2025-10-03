Zagreb mijenja nazive četiriju ‘ustaških’ ulica

U Zagrebu uskoro ne bi trebala postojati niti jedna ulica koja nosi naziv prema nekomu tko je bio ustaški dužnosnik ili simpatizer ustaškog pokreta, a što spada i u jedno od obećanja vladajuće većine u glavnom gradu. Gradski Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova u srijedu je na svojoj sjednici donio odluku da se već na idućoj sjednici Zagrebačke skupštine koja će se održati u listopadu potvrdi preimenovanje četiri sporne ulice. Ulica Vladimira Arka će se preimenovati u Ulicu Srećka Lipohara u spomen na tog hrvatskog branitelja. Ulica Filipa Lukasa preimenuje se u spomen na književnicu i dobiva ime Ulica Nade Iveljić. Ulica Ivana Šarića preimenuje se u spomen na sportaša i trenera i dobiva ime Ulica Josipa Kuže te ulica Antuna Bonifačića u Ulicu Sidonije Erdödy Rubido u spomen na prvu hrvatsku primadonu.

Sve četiri ulice nalaze se u mjesnom odboru Ivanja Reka i za sve četiri su još 2022. godine u Documenti - Centru za suočavanje s prošlošću i u Svjetskom židovskom kongresu tvrdili da nose nazive po ustašama i njihovim simpatizerima.

Od tada do danas zapravo i traje cijeli taj postupak preimenovanja spornih ulica koji se, između ostalog, zakomplicirao i odužio jer su prošle godine vijećnici - na sjednici VGČ Peščenica-Žitnjak, gdje je omjer između vladajućih iz Možemo te SDP-a i oporbe bio pola-pola, te u Vijeću Mjesnog odbora Ivanja Reka gdje je u većini bila gradska opozicija - zatražili dodatna jamstva da je doista nužna promjena spornih naziva ulica.

Za sve četiri ulice u dokumentu poslanom spomenutom gradskom vijeću povjesničari Ivo Goldstein i Hrvoje Klasić kao i odvjetnik Erol Šehu naglasili su da se radi o “istaknutim suradnicima nacifašističkog, marionetskog i anticivilizacijskog režima Nezavisne Države Hrvatske” i objasnili ulogu svakog od njih. Za industrijalca Arka koji je bio vlasnik tvornice alkoholnih žestokih pića Arko, kasnije Badela napisali da je od 1941-1945 opskrbljivao njemačku, talijansku i vojsku NDH svojim proizvodima i da je nakon Drugog svjetskog rata bio optužen za suradnju s okupatorom. Za geografa Filipa Lukasa su naveli da je otvoreno podržavao ustaštvo i nacizam i njihove genocidne politike. Za nadbiskupa Vrhbosanske nadbiskupije i pisca Ivana Šarića da je podržavao ustaše i NDH i objavio nekoliko pjesama o Poglavniku za vrijeme NDH i o Antunu Bonifačiću da je od 1941. godine radio u Odjelu za kulturne veze pri Ministarstvu vanjskih poslova NDH.

Samo Hasanbegović protiv

Odluku o preimenovanju ulica Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova Grada Zagreba u srijedu je donio sa samo jednim glasom protiv, onim zastupnika i bivšeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića. Šefica Odbora Ivana Kekin kazala je kako je odluka bitna jer je krajnje neprihvatljivo da u Zagrebu postoje ulice koje se zovu po dužnosnicima i simpatizerima najmračnije mrlje u hrvatskoj povijesti. Proces je, dodala je, imao svoje trajanje, ali sada je sve, kazala je, spremno za konačnu potvrdu odluke na sjednici Skupštine.