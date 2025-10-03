Naši Portali
OSTVARENO OBEĆANJE

Zagreb mijenja nazive četiriju ‘ustaških’ ulica

Tomašević održao pobjednički govor
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
1/3
Autor
Petra Maretić Žonja
03.10.2025.
u 12:59

Ivana Kekin: Odluka je bitna jer je krajnje neprihvatljivo da u Zagrebu postoje ulice koje se zovu po dužnosnicima i simpatizerima najmračnije mrlje u hrvatskoj povijesti

U Zagrebu uskoro ne bi trebala postojati niti jedna ulica koja nosi naziv prema nekomu tko je bio ustaški dužnosnik ili simpatizer ustaškog pokreta, a što spada i u jedno od obećanja vladajuće većine u glavnom gradu. Gradski Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova u srijedu je na svojoj sjednici donio odluku da se već na idućoj sjednici Zagrebačke skupštine koja će se održati u listopadu potvrdi preimenovanje četiri sporne ulice. Ulica Vladimira Arka će se preimenovati u Ulicu Srećka Lipohara u spomen na tog hrvatskog branitelja. Ulica Filipa Lukasa preimenuje se u spomen na književnicu i dobiva ime Ulica Nade Iveljić. Ulica Ivana Šarića preimenuje se u spomen na sportaša i trenera i dobiva ime Ulica Josipa Kuže te ulica Antuna Bonifačića u Ulicu Sidonije Erdödy Rubido u spomen na prvu hrvatsku primadonu.

Sve četiri ulice nalaze se u mjesnom odboru Ivanja Reka i za sve četiri su još 2022. godine u Documenti - Centru za suočavanje s prošlošću i u Svjetskom židovskom kongresu tvrdili da nose nazive po ustašama i njihovim simpatizerima.

Od tada do danas zapravo i traje cijeli taj postupak preimenovanja spornih ulica koji se, između ostalog, zakomplicirao i odužio jer su prošle godine vijećnici - na sjednici VGČ Peščenica-Žitnjak, gdje je omjer između vladajućih iz Možemo te SDP-a i oporbe bio pola-pola, te u Vijeću Mjesnog odbora Ivanja Reka gdje je u većini bila gradska opozicija - zatražili dodatna jamstva da je doista nužna promjena spornih naziva ulica.

Za sve četiri ulice u dokumentu poslanom spomenutom gradskom vijeću povjesničari Ivo Goldstein i Hrvoje Klasić kao i odvjetnik Erol Šehu naglasili su da se radi o “istaknutim suradnicima nacifašističkog, marionetskog i anticivilizacijskog režima Nezavisne Države Hrvatske” i objasnili ulogu svakog od njih. Za industrijalca Arka koji je bio vlasnik tvornice alkoholnih žestokih pića Arko, kasnije Badela napisali da je od 1941-1945 opskrbljivao njemačku, talijansku i vojsku NDH svojim proizvodima i da je nakon Drugog svjetskog rata bio optužen za suradnju s okupatorom. Za geografa Filipa Lukasa su naveli da je otvoreno podržavao ustaštvo i nacizam i njihove genocidne politike. Za nadbiskupa Vrhbosanske nadbiskupije i pisca Ivana Šarića da je podržavao ustaše i NDH i objavio nekoliko pjesama o Poglavniku za vrijeme NDH i o Antunu Bonifačiću da je od 1941. godine radio u Odjelu za kulturne veze pri Ministarstvu vanjskih poslova NDH.

Samo Hasanbegović protiv

Odluku o preimenovanju ulica Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova Grada Zagreba u srijedu je donio sa samo jednim glasom protiv, onim zastupnika i bivšeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića. Šefica Odbora Ivana Kekin kazala je kako je odluka bitna jer je krajnje neprihvatljivo da u Zagrebu postoje ulice koje se zovu po dužnosnicima i simpatizerima najmračnije mrlje u hrvatskoj povijesti. Proces je, dodala je, imao svoje trajanje, ali sada je sve, kazala je, spremno za konačnu potvrdu odluke na sjednici Skupštine.

Ključne riječi
ustaše ulice preimenovanje Zagreb

VA
VanjaPlank
13:24 03.10.2025.

Vidim i Klasič je u toj ekipi . Odma mi je jasno da je ovo Hajka koju financira srpsko narodno vijeće.

Avatar Looney®Tunes
Looney®Tunes
13:34 03.10.2025.

Documenta, Klasić i Goldstein kroje ulice u Hrvatskoj?! Pa jeste vi normalni?!?! Porcshe, Krupp itd su direktno radili za Adolfa pa im nitko nije mijenjao nazive ičeg?! Ono kad ti ljevičari u Hrvatskoj nešto "dokazuju" ..."radio je 1941." ... opskrbljivao ih konjakom... Ljevičari su bolesna mrlja na hrvatskoj zemlji.

Avatar Tombstone
Tombstone
13:35 03.10.2025.

Ok, nema problema. No ima I tamnija mrlja, koja je pocela 1945 I trajala do 1991. Kad ce to doci na red?

