VATROGASCI NA TERENU

FOTO Požar na Kaptolu, centrom Zagreba odjekivale sirene, suklja gusti dim

Autor
Maša Ilotić Šuvalić
29.09.2025.
u 08:15

Otvorenog plamena više nema, potvrdili su iz JVP Grada Zagreba

Iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba su za Večernji list potvrdili da je izbio požar u centru Zagreba na adresi Kaptol 18. Dojava je stigla u 7,59 sati da se radi o požaru na manjem starijem objektu. Gradom su se čule sirene.

Potom stiže dojava da požar prima krovište susjednog objekta. Požar se zavukao u međukatne konstrukcije, ali su ga vatrogasci uspjeli zaustaviti da ne ode u predio tavana i na krovište susjednog objekta, kazali su iz JVP Grada Zagreba.

Vatrogasci su potom otvorili krov, te otvorenog plamena više nema. Iz prostora su uklonili jednu bocu plina i jednu kisika. Prostor prema prvim informacijama koristi tvrtka koja se bavi preradom plastičnih masa, umjetnih smola i uslugama. 

LU
Lujo123
09:09 29.09.2025.

Opet Rusi! Zakaj im Tadić ne javi kak su izgubili rat pa da prestanu?

