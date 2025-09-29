FOTO Požar na Kaptolu, centrom Zagreba odjekivale sirene, suklja gusti dim

Iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba su za Večernji list potvrdili da je izbio požar u centru Zagreba na adresi Kaptol 18. Dojava je stigla u 7,59 sati da se radi o požaru na manjem starijem objektu. Gradom su se čule sirene.
Potom stiže dojava da požar prima krovište susjednog objekta. Požar se zavukao u međukatne konstrukcije, ali su ga vatrogasci uspjeli zaustaviti da ne ode u predio tavana i na krovište susjednog objekta, kazali su iz JVP Grada Zagreba.
Vatrogasci su potom otvorili krov, te otvorenog plamena više nema. Iz prostora su uklonili jednu bocu plina i jednu kisika. Prostor prema prvim informacijama koristi tvrtka koja se bavi preradom plastičnih masa, umjetnih smola i uslugama.FOTO Planula tvrtka u Požegi: Pogledajte prizore nakon požara u garaži
