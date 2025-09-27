FOTO Pogledajte što je ostalo od skupih automobila nakon požara kraj Požege

U Alagincima kod Požege u subotu ujutro planuo je požar u garaži gdje je izgorjelo nekoliko vozila vlasnika tvrtke Color emajl, a požar su ugasili vatrogasci požeške Javne vatrogasne postrojbe. 
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
"Požar je ugašen. Slijedi očevid i utvrđivanje svih okolnosti nastanka požara", kratko su izvijestili iz Policijske uprave požeško- slavonske. 
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Na intervenciju su upućeni vatrogasci JVP Grada Požege koji su požar i ugasili. 
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Prema neslužbenim informacijama, viličarima se pokušavaju spasiti ostala vozila koja požar još uvijek nije u potpunosti uništio. U garaži se nalazilo i jedno hibridno vozilo te postoji mogućnost da je došlo do samozapaljenja.
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Točan uzrok požara bit će poznat po završetku očevida.
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
