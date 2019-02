Poslušali smo i idemo busom, pa se sad gužvamo k’o sardine

K’o sardinice. Naguraju se tako Zagrepčani u bus na Mihaljevcu, pa se nekih pola sata “drndaju” do vrha Medvednice. Usput u krilu, ako uspiju sjesti, ili u rukama, ako stoje, čvrsto drže pancerice, kacige, skije, sanjke i snowboarde. Ozbiljno su Zagrepčani, pričaju nam sami na Mihaljevcu, shvatili upozorenje Grada da na Sljeme ne idu vlastitim automobilom, ali nikakav se problem time nije riješio, kažu. Naprotiv, tek je nastao.

Ni igla među nas ne stane

– U koje god vrijeme da dođete na bus, gužva je. Mi smo čak i propustili autobus koji je išao sat ranije jer smo odlučili da se nećemo gužvati unutra s malim djetetom. Ali kako sada stvari stoje, i na sljedećem će polasku biti identična situacija – govori nam Marina Belaj, dok u 9.30 čekamo na Mihaljevcu polazak u 10 sati. Već se popriličan broj ljudi skupio, a pored njih leži oprema za skijanje ili pak za dan u prirodi. Kod obitelji Belaj to su, konkretno, dječja kolica, a i dvije poveće torbe u kojima su dodatne dekice za klince, plastične sanjke, a i rezervna odjeća.

– Kako smo odlučili poći busom umjesto autom, morali smo to sve ponijeti sa sobom. Ako se klinci smoče, ne možete ih staviti u auto, upaliti grijanje i krenuti doma. Treba prvo pričekati autobus, doći opet do Mihaljevca pa tramvajem do parkiranog auta. Procedura je to – govori Sanjin Belaj, a upitan kako uopće ima volje na najvišu točku Zagreba vući i klince i prtljagu, odgovara jednostavno. Vikend je i mama i tata ne rade, a slobodno vrijeme s klincima žele provesti kvalitetno, radeći nešto zabavno. Dane bez odlaska na posao željeli su iskoristiti i Toni Tošić te Petar Milin. Oni su krenuli prvo na Crveni spust, a nakon toga na sljemenski grah.

– Ma teško je sa svom opremom gužvati se u busu. Nije nam problem ostaviti auto u gradu i ne voziti se gore, ali mislim da bi bilo onda u redu da se osigura da autobusi polaze malo češće s Mihaljevca ili da barem idu dva u isto vrijeme. Kad se naguramo u autobus, ni igla među nas sve ne stane – govori Toni Tošić, koji je primijetio kako manji broj Zagrepčana dolazi na Sljeme automobilom otkako su prometni redari prije dva tjedna započeli rigorozniju kontrolu nepropisnog parkiranja. Kazne, a i pauk Zagrebparkinga koji odvozi one koji ne biraju gdje će stati pa blokiraju cestu, svakako su poboljšali situaciju s gužvanjem na vrhu Medvednice.

Automobili će se zabraniti

– Još samo da se poboljša i naša situacija s gužvanjem, i svi sretni dok se ne izgradi žičara. A onda još i sretniji – kaže Petar Milin. Za sreću će ipak, čini se, morati još neko vrijeme pričekati. Jer, kako nam kažu u ZET-u, autobusi se ne planiraju “duplati”, a zasad se nije razgovaralo ni o tome da njihov polazak s Mihaljevca bude češći.

– Vikendom autobusi linije 140 voze svakih sat vremena, prvi kreće u 6.20, a zadnji je polazak prema gradu u 22.40 – pojašnjavaju u ZET-u. Podsjetimo, kako je najavio gradonačelnik Milan Bandić, kad se izgradi sljemenska žičara koja bi trebala biti gotova do svibnja 2020. godine, dolazak automobilima na Sljeme će se u potpunosti zabraniti.

