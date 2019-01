Dnevno ima 96.000 putnika, a karata po 10 kn proda se tek 777

Stižu, ali ipak ne od sutra, već negdje od sredine veljače. Zapelo je malo na vraćanju jeftinijih karata u vozila javnog prijevoza, kažu u Sindikatu vozača i prometnih radnika ZET Zagreb, i to u proceduri njihove nabave. Ili, preciznije, izrade.

U tvrtki ponosni

– Poslan je zahtjev da se izradi vizual i napravi sigurnosna zaštita vrijednosnoga papira, nakon čega će se ići u tiskanje karata – ističu u sindikatu, u kojemu su nam već prije objasnili da će se nove karte u autobusima i tramvajima, one za šest i deset kuna, razlikovati od onih kupljenih izvan vozila. Na njima će pisati da su “kupljene kod vozača”, što se sad također mora uklopiti u dizajn papirnatih “ulaznica” u sredstva javnog prijevoza u metropoli pa sve skupa malo kasni. Nema veze, kažu Zagrepčani, koji jedva čekaju da se riješe žutih karata od 15 kuna, koje su ih “maltretirale” posljednjih pola godine.

Pogledajte video o hrvatskim apsurdima:

[video: 29132 / ]

A iako se govorilo o slaboj prodaji upravo te kategorije karata, u ZET-u ističu da žuti papirići ipak nisu ti kojih se od 1. srpnja 2018. pa do kraja iste godine prodalo najmanje. Taj rekord drži karta od deset kuna, koja vrijedi sat i pol, a Zagrepčani su ih u pola godine kupili 140 tisuća puta. Ili tek 777 puta dnevno. Tek jer javni prijevoz u metropoli, prema podacima, dnevno koristi otprilike 96 tisuća ljudi pa ispada da je za jednoipolsatnu kartu bio zainteresiran tek svaki 123. putnik. Karte za 15 kuna kupovale su se lani ipak malo više pa ih je u šest mjeseci prodano 170 tisuća, kažu nam u ZET-u, odnosno u pola godine svaki korisnik javnog prijevoza kupio ju je skoro dvaput. Nešto je bolja situacija s kartama od sedam kuna, kojih je u pola godine kupljeno pola milijuna.

Ono čime su u ZET-u, ističu, posebno ponosni, jest prodaja ružičaste karte za četiri kune uvedene prije točno dvije godine. Od 1. srpnja 2018. do kraja godine prodalo ih se čak 16 milijuna, što je pola milijuna više nego što se cijele 2016. prodalo karata od deset kuna. Zadnja je to godina u kojoj je postojala samo jedna vrsta karte, i to ona koja se trenutačno prodaje u najmanjem broju.

– Otkada je u veljači 2017. uvedena pojedinačna karta za vožnju od 30 minuta za četiri kune, primili smo brojne pozitivne komentare građana kojima je time javni prijevoz postao još dostupniji – pohvalio je ZET Domagoj Zeba iz odjela za odnose s javnošću pa dodao da je polusatna karta ostala najpopularnija i nakon što je 1. srpnja lani uvedena ona od sedam kuna koja traje 60 minuta.

Sat i pol nemaš kamo ići

A koliko je popularna, govori i činjenica da ih je svakog mjeseca prodano 2,7 milijuna, odnosno svaki čovjek koji se vozi javnih prijevozom kupio ih je 28 mjesečno. Sasvim je to logično, kažu Zagrepčani, jer kupnja ružičastih karata jeftinija je opcija čak i od kupnje pokaza, a pola sata dovoljno je da se stigne od točke A do točke B. Čak i ako nije, kupi se još jedna karta od četiri ili pak ona od sedam kuna koja vrijedi sat vremena.

– Nije nas iznenadilo što se karta koja vrijedi sat i pol najmanje prodaje jer, realno, rijetko tko u jednom ZET-ovu vozilu provede toliko vremena, ako računamo da, primjerice, tramvaju u prosjeku od početne do krajnje stanice put traje sat vremena. Sat i pol jednostavno nemaš kamo ići – objasnili su nam u Sindikatu vozača i prometnih radnika ZET Zagreb.

Podsjetimo, upravo od njih krenula je inicijativa o uvođenju više vrsta karata u vozila, odnosno da se, osim karte za 15 kuna, mogu kupiti i one drugih cjenovnih kategorija. U ZET-u će tako od sredine sljedećeg mjeseca biti dostupne karte od šest i deset kuna, a vrijedit će pola, odnosno jedan sat.

Pogledajte video Bandića kao bagerista