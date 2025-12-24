Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
NA PEŠČENICI

Telefonska prijevara u Zagrebu: Starija žena ostala bez desetaka tisuća eura

pixabay
VL
Autor
Ana Vrbanek
24.12.2025.
u 10:45

Kriminalističko istraživanje je u tijeku

Nepoznata osoba telefonski je kontaktirala 86-godišnju ženu, u ponedjeljak, 22. prosinca, oko 12.30 sati (događaj prijavljen dan kasnije), te joj se lažno predstavila kao liječnik, javlja Policijska uprava zagrebačka. Tijekom razgovora zatražen je novac, uz objašnjenje da je potreban za liječenje člana njezine obitelji. Oštećena je povjerovala u priču i prema uputama pozivatelja na adresi svog stanovanja na području Peščenice predala nepoznatoj ženskoj osobi iznos od nekoliko desetaka tisuća eura. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Zagrebačka policija još jednom upozorava građane na povećani oprez zbog novog oblika telefonskih prijevara. Nepoznate muške ili ženske osobe nasumično kontaktiraju građane putem telefona ili mobitela te se tijekom razgovora lažno predstavljaju kao liječnici zagrebačkih bolnica. Sugovornicima pritom govore da je njihovo dijete navodno teško stradalo u prometnoj nesreći te da mu je hitno potrebna zahtjevna operacija te da je za nastavak liječenja potrebno odmah predati novac u gotovini, najčešće u iznosima od više tisuća eura, i to na unaprijed dogovorenoj lokaciji. 

Policija apelira na građane da u takvim situacijama ostanu smireni i ne nasjedaju na ovakve obmane. Dodaju da ako zaprimite ovakav poziv, odmah prekinete daljnji razgovor i o svemu obavijeste policiju na broj 192.
Ključne riječi
Policijska uprava zagrebačka Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
AKCIJA MIR I DOBRO

Zagrebačka policija otkrila tonu pirotehnike skrivenu u skladištu na Trešnjevki: Pogledajte video svega što su pronašli

Tijekom pretrage policijski službenici pronašli su i oduzeli oko tonu različitih pirotehničkih sredstava (od oko 200 kilograma neto mase pirotehničke smjese), od čega 4,156 komada pirotehničkih sredstava raznih kategorija, odnosno petarde i redenike kategorija F2 i F3, razna pirotehnička sredstva kategorija F4, P1, P2 i T1 te improvizirana pirotehnička sredstva neutvrđene kategorije čije posjedovanje građanima nije dozvoljeno.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!