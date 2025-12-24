Telefonska prijevara u Zagrebu: Starija žena ostala bez desetaka tisuća eura

Nepoznata osoba telefonski je kontaktirala 86-godišnju ženu, u ponedjeljak, 22. prosinca, oko 12.30 sati (događaj prijavljen dan kasnije), te joj se lažno predstavila kao liječnik, javlja Policijska uprava zagrebačka. Tijekom razgovora zatražen je novac, uz objašnjenje da je potreban za liječenje člana njezine obitelji. Oštećena je povjerovala u priču i prema uputama pozivatelja na adresi svog stanovanja na području Peščenice predala nepoznatoj ženskoj osobi iznos od nekoliko desetaka tisuća eura. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Zagrebačka policija još jednom upozorava građane na povećani oprez zbog novog oblika telefonskih prijevara. Nepoznate muške ili ženske osobe nasumično kontaktiraju građane putem telefona ili mobitela te se tijekom razgovora lažno predstavljaju kao liječnici zagrebačkih bolnica. Sugovornicima pritom govore da je njihovo dijete navodno teško stradalo u prometnoj nesreći te da mu je hitno potrebna zahtjevna operacija te da je za nastavak liječenja potrebno odmah predati novac u gotovini, najčešće u iznosima od više tisuća eura, i to na unaprijed dogovorenoj lokaciji.

Policija apelira na građane da u takvim situacijama ostanu smireni i ne nasjedaju na ovakve obmane. Dodaju da ako zaprimite ovakav poziv, odmah prekinete daljnji razgovor i o svemu obavijeste policiju na broj 192.