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PRIVEDEN JE

Policija uhvatila muškarca koji je slao lažne dojave o bombama po Zagrebu

Dojava o bombi u Gradskom poglavarstvu
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
10.07.2026.
u 11:38

Stanovnik Sesveta je, osim toga, ljudima slao prijeteće mailove, lažno prijavljivao osobe, ženu prisilio da se iseli iz vlastitog stana...

Zagrebačka policija uhvatila je muškarca koji je u više navrata slao lažne dojave o bombaba u razne javne službe, organizacije, škole i vrtiće, a 39–godišnjaka se sumnjiči da je počinio i još niz kaznenih djela na štetu više osoba. Kako su izvijestili, nakon provedenog kriminalističkog istraživanja sumnja se da je počinio dva kaznena djela lažne uzbune od kojih je jedno počinjeno u 20 različitih navrata. 

– On je, sumnja se, od travnja 2025. do lipnja 2026. godine s ciljem izazivanja hitnog postupanja policije i drugih javnih službi koje osiguravaju red ili pružaju pomoć, s više različitih adresa elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte Policijske uprave zagrebačke slao lažne dojave sa sadržajem o postavljenim eksplozivnim napravama u zgradama na lokacijama u Zagrebu, na Trgu Stjepana Radića, Ćirilometodskoj ulici i Ulici Kneza Mislava te na lokacijama u Novom Jelkovcu. Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke za svaku su zaprimljenu dojavu obavili protueksplozijski pregled mjesta događaja te utvrdili da su sve dojave bile lažne – poručili su. 

Osim toga, muškarac je slao i razne mailove prema više osoba, čime se sumnja da je počinio kaznena djela nametljivog ponašanja. – S namjerom izazivanja straha i tjeskobe kod oštećenih osoba putem različitih adresa elektroničke pošte s područja Novog Jelkovca slao više elektroničkih poruka javnim službama na području Grada Zagreba i Sesveta te ih prijavljivao zbog čega su oštećene kao i članovi njihovih obitelji bili predmet postupanja nadležnih službi. Zbog tih prijava jedna od oštećenih žena se zajedno s članovima obitelji iselila iz stana.
 
Također se sumnja da je počinio kaznena djela prijetnji na način da je na štetu 43-godišnjakinje i članova njezine obitelji, s namjerom izazivanja straha i tjeskobe, da joj uništi društveni položaj, materijalni opstanak te ju zajedno s članovima obitelji iseli iz stana na području Sesveta, krajem siječnja i početkom travnja 2025. godine s adrese elektroničke pošte poslao elektroničku poruku na više adresa javnih službi i organizacija iznoseći lažne tvrdnje o njihovom neprimjerenom ponašanju ili prijetnji o postavljenoj eksplozivnoj napravi na adresi njezinog stanovanja.
 
Također, u cilju iseljenja iz stana oštećene 43-godišnjakinje i članova njezine obitelji, počinio je kazneno djelo prijetnje i na štetu 52-godišnjakinje kao službene osobe zaposlene u javnoj gradskoj službi na način da ju je s namjerom izazivanja straha i tjeskobe, prozivao odgovornom za nastalu situaciju. Zbog toga, putem elektroničke pošte poslao joj je na njezinu službenu adresu elektroničke pošte poruku prijetećeg sadržaja, iznoseći pri tome činjenice iz privatnog života, a što je kod nje izazvalo osjećaj straha i uznemirenost za vlastiti život i život članova obitelji.
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Dojava o bombi u Gradskom poglavarstvu
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