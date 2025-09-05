Počeo je 17. ZeGeVege festival: Hit su sunčane naočale koje plutaju, ali i inovacija u preradi biootpada

Priča ide ovako: naš je osnivač, Dubrovčanin Marjan Žitnik, ribar koji često boravi na moru. Primijetio je koliko su plaže zagađene plastikom pa je, i kao inženjer, počeo razmišljati kako taj otpad pretvoriti u nešto korisno. Ideja nije odmah zaživjela, bilo je i neuspjelih pokušaja, ali na kraju su nastale sunčane naočale u potpunosti napravljene od plastike iz Jadranskog mora, priča nam Alen Redžović iz neprofitne organizacije Maritimo Recycling, koja se ove godine prvi put predstavila na 17. ZeGeVege festivalu na Europskom trgu, koji se može posjetiti do nedjelje, od 9 do 21 sat.

Naočale dolaze u raznim bojama – narančastoj, plavoj, zelenoj, bijeloj... a cijena im je 60 ili 70 eura, ovisno o modelu. – Plastične čepove pretvaramo u sirovinu, a zatim ih u kalupima oblikujemo u okvire. Tako nastaju jedinstvene, lagane i izdržljive naočale koje plutaju u vodi. Uz to, kupci dobivaju i doživotnu garanciju – objašnjava Redžović. Kako su udruga, dodaje, sredstva od prodaje koriste za financiranje novih akcija čišćenja plaža.

S druge strane, odgovore na pitanja poput koliko se hrane godišnje baci u Hrvatskoj, koja je najbolja metoda za smanjenje otpada, što se događa s hranom na odlagalištima ili kako sami možete doprinijeti održivom življenju, posjetitelji mogu pronaći u kućici Zelene tehnologije. Ondje Barbara Šebalj, također, predstavlja inovaciju u preradi biootpada – električni kućni komposter Reencle koji uz pomoć posebnih mikroorganizama u roku od 24 sata pretvara kuhinjski biootpad u kompost.

– Najveća prednost je to što uređaj smanjuje volumen otpada za čak 90 posto, a cijeli proces traje mnogo kraće od tradicionalnog kompostiranja, koje inače zna potrajati i do godinu dana te zahtijeva mnogo prostora i truda. Dobra je stvar i to što nakon kupnje nema dodatnih troškova jer se mikroorganizmi sami reproduciraju. Uređaj se nikad ne čisti do kraja, već se uvijek ostavlja minimalna količina komposta unutra – pojašnjava Šebalj. Cijena uređaja je 599 eura, a iako su još u fazi edukacije tržišta, interes kupaca postoji.

– U urbanim sredinama ljudi često misle da nemaju prostora za kompostiranje, no ovaj je uređaj pravo malo rješenje za stanove i gradove gdje se suočavamo s velikim problemom otpada. Mirisi nisu neugodni, podsjećaju na zemljasti miris, a kada filter oslabi, jednostavno se zamijeni novim – dodaje Šebalj.

Na festivalu se mogu pronaći i pamučne pelene za oko 15 eura i druge višekratne higijenske potrepštine, prirodna kozmetika, veganske namirnice te kutak za donacije azilima u kojima borave psi i mačke. Nakon edukacije i kupnje, posjetitelji mogu uživati i u streetfood ponudi. Nudi se tajlandski pad thai tofu, khao soi tofu i padkee mao drunken noodles koji stoje po deset eura, kaoi falafel salata ili humus za 9 eura. Kenan Kayis iz restorana Makam nudi pak turske delicije poput veganskog kebaba za osam, yufke za devet i bureka za šest eura, a tu su i razni burgeri te wrapovi.

– Vidimo da imamo moć u svojim rukama, ili bolje rečeno, u vilici i nožu, jer promjenom prehrane možemo spašavati životinje i živjeti zdravije. Naši stari nisu se zvali veganima, ali kad ih pitamo što su jeli, nabrajaju upravo biljne namirnice. Danas ljudi meso jedu i pet puta dnevno, a nekad se jelo tek jednom tjedno – kaže Luka Oman, predsjednik Prijatelja životinja i dodaje da ovaj festival nastao upravo iz želje za promocijom održivog načina života i prava životinja.

A iako više nisu na Trgu bana Jelačića, nego na manjem Europskom trgu, dodaje Nikolina Plenar Jeličić također iz Prijatelja životinja, atmosfera je intimnija, ali i dalje privlači velik broj ljudi.

– Veganstvo nije samo prehrana, uključuje i nekorištenje kože, krzna, perja, izbjegavanje kozmetike testirane na životinjama i odbacivanje zabave koja ih iskorištava. Svake godine, stoga, želimo pokazati širinu veganstva i približiti te vrijednosti i onima koji možda nikada neće postati vegani, ali mogu probati hranu i vidjeti da je to hrana za sve – poručuje N. Plenar Jeličić i dodaje da joj je posebnodrago što su stigle i udruge koje spašavaju i brinu o životinjama, poput Udruge Pobjede iz Osijeka i Prava šapa iz Zagreba.