Tuđmanac miriše na burgere: Otvoreno jubilarno izdanje omiljenog festivala sa 16 izlagača i bogatim programom

Na Trgu dr. Franje Tuđmana jučer je otvoreno jubilarno, deseto izdanje Burger Festivala Zagreb, a mirisi svježe pečenih burgera odmah su privukli brojne posjetitelje. Do 14. rujna Tuđmanac će biti pravo okupljalište gurmana, ljubitelja dobre zabave i svih koji žele kušati originalne gastro kreacije.

Na festivalu nastupa 16 izlagača, među kojima su dobro poznata imena hrvatske burger scene, ali i neki novi sudionici. Mason Burgers & Stuff Ivana Zidara predstavio je svoj novi burger Mason 5th, kreiran za europsko natjecanje u Barceloni, dok je Bold ponovno oduševio hrabrim kombinacijama u Balkan Boyu i Death by Cheese burgeru. Popularni Picnic Mingle & Fun donosi svoje provjerene klasike, a Institut za burgere by Mate Janković nastavlja s uspješno usavršenim smash filozofijom.

Veliko iznenađenje festivala je UFO Burger, čiji su specijaliteti oblikovani poput mini svemirskih brodova i kriju neočekivane kombinacije okusa. Posjetitelji mogu uživati i u kreacijama Street Food Diversa iz Dubrovnika, Chef’s Burgera Ivana Pažanina, The Spota Ive Despota, Grofa Lovskog iz Čazme, Jellyfish in Space, Chubby Chuck’sa te Michelinovog Noel* Street Fooda by Ivana Temšića. Uz burgere, tu su i slastice Gdje je Jura, Milkshake Factory te kokteli Ginglebellsa i pića iz Staropramen bara.

Osim hrane i pića, festival donosi i bogat zabavni program – koncerte, DJ nastupe, kvizove, radionice, projekcije filmova, a za najmlađe posjetitelje organizirana je Zagi kids zona s raznim igrama i radionicama. Festival će kulminirati 14. rujna proglašenjem najboljeg burgera, a dotad posjetitelji mogu glasati za svog favorita putem QR kodova na kućicama.