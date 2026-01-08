Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
UTJEČE LI SNIJEG NA KONSTRUKCIJU

Pitali smo stručnjaka što se u ovim uvjetima događa s derutnom zgradom Vjesnika

Zagreb: Gotovo dva mjeseca prošla su od požara na neboderu Vjesnik
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/29
Autor
Nikolina Orešković
08.01.2026.
u 17:01

Trenutačno se čeka odluka o tome tko će biti rušitelj.

Snijeg koji je pao u metropoli, ne bi trebao biti problem za spaljenu konstrukciju Vjesnikova nebodera, kaže nam Mario Uroš, izvanredni profesor na Građevinskom fakultetu i koordinator tima konstruktera Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo (HCPI) koji je angažiran na slučaju Vjesnik.  – Ne utječe to puno na konstrukciju, a i nije značajno dodatno opterećenje – ističe Uroš.

Konstrukter i njegov tim su, podsjetimo, u pet dana dana složili elaborat od oko 90 stranica sa svim mjerenjima i dokazima koji su bili dovoljni da bi se donijela odluka kako je neboder najpametnije što prije ukloniti. – Postoje ljudi u Hrvatskoj koji imaju iskustva i koji to mogu napraviti. Mislim da glodanje ne bi bilo pametno zbog konstantnih vibracija, a osobno bih kao kriterij rušenja stavio sigurnost i brzinu, koja je zapravo vezana za sigurnost – rekao nam je tada Uroš.

Mjesec i pol dana kasnije čekamo na odluka o tome tko će biti rušitelj, a Dnevniku Nove TV, Tonči Glavinić, državni tajnik u ministarstvu graditeljstva potvrdio je da bi se to moglo znati do kraja tjedna.

Gotovo dva mjeseca prošla su od požara na neboderu Vjesnik
Zagreb: Gotovo dva mjeseca prošla su od požara na neboderu Vjesnik
1/23
Ključne riječi
Zagreb snijeg Mario Uroš požar Vjesnika Vjesnik

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Marko
Marko
17:24 08.01.2026.

Treba biti veliki stručnjak da pogodiš šta se radi sa zgradom,iz područja joge...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!