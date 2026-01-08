Pitali smo stručnjaka što se u ovim uvjetima događa s derutnom zgradom Vjesnika

Snijeg koji je pao u metropoli, ne bi trebao biti problem za spaljenu konstrukciju Vjesnikova nebodera, kaže nam Mario Uroš, izvanredni profesor na Građevinskom fakultetu i koordinator tima konstruktera Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo (HCPI) koji je angažiran na slučaju Vjesnik. – Ne utječe to puno na konstrukciju, a i nije značajno dodatno opterećenje – ističe Uroš.
Konstrukter i njegov tim su, podsjetimo, u pet dana dana složili elaborat od oko 90 stranica sa svim mjerenjima i dokazima koji su bili dovoljni da bi se donijela odluka kako je neboder najpametnije što prije ukloniti. – Postoje ljudi u Hrvatskoj koji imaju iskustva i koji to mogu napraviti. Mislim da glodanje ne bi bilo pametno zbog konstantnih vibracija, a osobno bih kao kriterij rušenja stavio sigurnost i brzinu, koja je zapravo vezana za sigurnost – rekao nam je tada Uroš.
Mjesec i pol dana kasnije čekamo na odluka o tome tko će biti rušitelj, a Dnevniku Nove TV, Tonči Glavinić, državni tajnik u ministarstvu graditeljstva potvrdio je da bi se to moglo znati do kraja tjedna.Gotovo dva mjeseca prošla su od požara na neboderu Vjesnik
