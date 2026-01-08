Naši Portali
SNIJEG SE SMRZNUO

Čekaonica zagrebačke Traume puna, zbrinuto 66 ozljeda na ledu: Novi pacijenti stalno pristižu

Zagreb: Pločnik uz Traumu nije očišćen
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Vedrana Larva/Hina
08.01.2026.
u 12:04

Zbog izvanrednih okolnosti i povećanog broja ozlijeđenih, svi elektivni zahvati odgođeni su do daljnjega, dok se ne procijeni razvoj situacije u idućim danima.

Klinika za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice najopterećenija je zagrebačka bolnica zbog padova i lomova na poledici. U posljednja 24 sata zbrinuli su 66 pacijenata ozlijeđenih na ledu, među kojima je 15 hospitalizirano, a svi elektivni zahvati u Klinici odgođeni su do daljnjega. 

U posljednja 24 sata kroz hitni bolnički prijem Klinike za traumatologiju prošlo je 156 pacijenata, a njih 66 zbrinuto je zbog padova na snijegu i ledu, rekao je Hini u četvrtak predstojnik Klinike Srećko Sabalić. "Zbog težine ozljeda 15 pacijenata je hospitalizirano, a tijekom dana operirano je devet osoba koje su zadobile prijelome nakon padova na poledici. Riječ je ponajprije o prijelomima gležnjeva, potkoljenice i kukova, ozljedama koje često zahtijevaju kirurško zbrinjavanje i dulji oporavak", ističe predstojnik.

Čekaonica hitnog prijema na Traumi i danas je puna, a novi pacijenti stalno pristižu, što dodatno opterećuje rad traumatološke službe. Zbog izvanrednih okolnosti i povećanog broja ozlijeđenih, svi elektivni zahvati odgođeni su do daljnjega, dok se ne procijeni razvoj situacije u idućim danima.

Zagreb: Pločnik uz Traumu nije očišćen
07.01.2026., Zagreb - Nakon jucerasnjeg snijega koji je padao cijeli dan i dobnio velike probleme u gradu Zimske sluzbe ciste snijeg u centru. Najveca opasnost su neocisceni plocnici. Cak ni plocnik uz Traumu u 10 i 30 nije bio ociscen. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

„Vjerojatno ćemo morati pojačati dežurstva tijekom vikenda kako bismo mogli zbrinuti sve novopridošle pacijente“, rekao je Sabalić, dodajući da se očekuje nastavak povećanog priljeva ozlijeđenih ako se zadrže nepovoljni vremenski uvjeti. U KBC-u Zagreb, KB-u Dubrava i KB-u Sveti Duh navode da nemaju povećan broj pacijenata na hitnim prijemima zbog padova i lomova na poledici.

Voditeljica smjene u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba Davorka Muškardin kaže je da je na terenu u Zagrebu 19 ekipa hitne pomoći, te su danas između 8 i 11 sati imali šest intervencija zbog padova na poledici. Najčešće je riječ o ozljedama gležnja, noge i ramena, ovisno o načinu pada, a pacijenti se kolima hitne pomoći prevoze na kirurške odjele u bolnice prema mjestu stanovanja te na Kliniku za traumatologiju u Draškovićevoj ulici, koja zbrinjava pacijente sa svih područja Grada Zagreba.

Muškardin je istaknula da je prohodnost cesta zadovoljavajuća te da prometovanje vozila hitne pomoći zasad teče bez poteškoća. Dodala je i da se kronični bolesnici trenutačno ne javljaju u povećanom opasegu, što pripisuje činjenici da su, prema preporukama, uglavnom ostali u svojim domovima zbog hladnoće i poledice.

Zdravstvene službe ponovno apeliraju na građane da se kreću oprezno, nose prikladnu obuću i izbjegavaju nepotrebna kretanja po neočišćenim i zaleđenim površinama.

Avatar MrRabbit
MrRabbit
12:29 08.01.2026.

Možete! na ledu

