Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 119
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OVO JE PRAVO STANJE

Kako uistinu žive Zagrepčani? IT-jevac podijelio svoju plaću i troškove, situacija nije kakvu biste očekivali

Pogled na Novi Zagreb s nebodera
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
24.02.2026.
u 12:16

Kao i svaki drugi IT tehničar, rješavam od glupih problema sa 'pdf mi se ne otvara' do 'odi na teren i ugradi uređaj u server sobu'. Znam, da, smiješno, komentirao je

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za studeni 2025. iznosila je 1.698 eura, a medijalna 1.444 eura. Posljednji su to službeni podaci Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, a o tome koliko ti podaci odražavaju stvarno stanje među Zagrepčanima povela se rasprava na društvenim mrežama. 

Jedan je tako stanovnik metropole otkrio svoja primanja i potrošnju te pozvao i druge da učine isto. – Ja: IT, 1300 neto, stan 600 sa svime, hrana 300, ostatak potrošim na izlaske i slično. Nemam kredita niti djece, uštedim oko 100 eura prosječno – započeo je raspravu. 

Javila se još jedna osoba koja radi u IT-ju te podijelila plaću. – 1100 neto s dodacima (čitaj 950), Imam svoj stan pa ne moram plaćat najam. Nakon kaj poplaćam sve i zbrojim bar 300 eura na hranu (jeo vani ili doma) ostane mi dovoljno da mogu malo izaći i možda si priuštit nekaj – napisala je. A objasnio je i zašto ima tako malu plaću unatoč tome što radi u IT sektoru. – Kao i svaki drugi IT tehničar, rješavam od glupih problema sa "pdf mi se ne otvara" do 'odi na teren i ugradi uređaj u server sobu'. Znam, da, smiješno.  Nakon preko 400 poslanih prijava, barem nisam bez posla. 

Drugi su se ubrzo pridružili. – Nastavnik u srednjoj školi, 1450 eura netto, stan 500, režije ~100, životne troškove detaljno nisam računao, ali uz skroman život ostane mi 200-300€ mjesečno – napisao je jedan korisnik. Drugi je opisao da on i djevojka zajedno zarađuju oko 3000 eura, a budući da stan ne plaćaju, a dijele jedan auto, mjesečni troškovi nisu toliko visoki. – Računi, benzin, mini kredit 1000 eura, hrana cca 500 eura, ovako sa strane nemamo neki limit - ostavimo na štedni račun sve sa strane pa koliko ostane ostane, ali u principu gotovo uvijek ostane minimalno 1000 eura ušteđeno – detaljizirao je. 

Javio se i korisnik koji ima ženu i djecu te objasnio kako se bori za preživljavanje. – Žena i ja zajedno do 4000, dvoje djece. Stambeni kredit nas drži za vrat, režije, hrana, vrtić, 1 automobil (mjesečno do 70 eur gorivo). Nikakav luksuz (ništa skijanje/more/izlasci/teretane), ne pijemo/ne pušimo...nešto sitno štednje svaki mjesec i..to je to. I nažalost živimo od plaće do plaće. Evo, na računu imam ravnih 248 EUR, a do sljedeće plaće je još 15-ak dana. Zbilja ne znam kako ljudi s manje preživljavaju, to je neka žešća čarolija – priznao je. 

Javila se još jedna osoba koja radi u IT-ju te podijelila plaću. – 1100 neto s dodacima (čitaj 950), Imam svoj stan pa ne moram plaćat najam. Nakon kaj poplaćam sve i zbrojim bar 300 eura na hranu (jeo vani ili doma) ostane mi dovoljno da mogu malo izaći i možda si priuštit nekaj – napisala je. 

– IT, žena i ja zajedno oko 3800. Vlastiti stan, otplaćen prije nekoliko godina. Ušteda mjesečno oko 1000€ ako ne ulete neplanirani troškovi. A ulete uredno pogotovo zbog zdravlja – još je jedan korisnik napisao. Jedan je nastavnik opisao svoju životnu situaciju, priznavši da nema previše kontrole oko svoje potrošnje, unatoč dobrim primanjima. 

– Oko 1500 eura. Bit će oko 1600 nakon stručnoga ispita. Stan 450, režije oko 150, gorivo oko 100, možda malo više. Tu i tamo instrukcije, radim u školi stranih jezika, ali samo dva sata tjedno. To je još otprilike 200 mjesečno. Ne ostane mi ništa na kraju zato što ne znam s lovom i nikada neću naučiti. Živim kao kralj deset dana i onda do sljedeće plaće jedem kruh i tjesteninu. Kada kažem da živim kao kralj, mislim da naručujem hranu i da ne pazim što stavljam u košaricu u dućanu. Plus deblji sam, pa pojedem puno više nego prosječna osoba. Obožavam kada netko izjavi da potroši 200 mjesečno na hranu, ja toliko potrošim tjedno – našalio se na vlastiti račun. 

Ključne riječi
troškovi života Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!