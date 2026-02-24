Kako uistinu žive Zagrepčani? IT-jevac podijelio svoju plaću i troškove, situacija nije kakvu biste očekivali

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za studeni 2025. iznosila je 1.698 eura, a medijalna 1.444 eura. Posljednji su to službeni podaci Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, a o tome koliko ti podaci odražavaju stvarno stanje među Zagrepčanima povela se rasprava na društvenim mrežama.

Jedan je tako stanovnik metropole otkrio svoja primanja i potrošnju te pozvao i druge da učine isto. – Ja: IT, 1300 neto, stan 600 sa svime, hrana 300, ostatak potrošim na izlaske i slično. Nemam kredita niti djece, uštedim oko 100 eura prosječno – započeo je raspravu.

Javila se još jedna osoba koja radi u IT-ju te podijelila plaću. – 1100 neto s dodacima (čitaj 950), Imam svoj stan pa ne moram plaćat najam. Nakon kaj poplaćam sve i zbrojim bar 300 eura na hranu (jeo vani ili doma) ostane mi dovoljno da mogu malo izaći i možda si priuštit nekaj – napisala je. A objasnio je i zašto ima tako malu plaću unatoč tome što radi u IT sektoru. – Kao i svaki drugi IT tehničar, rješavam od glupih problema sa "pdf mi se ne otvara" do 'odi na teren i ugradi uređaj u server sobu'. Znam, da, smiješno. Nakon preko 400 poslanih prijava, barem nisam bez posla.

Drugi su se ubrzo pridružili. – Nastavnik u srednjoj školi, 1450 eura netto, stan 500, režije ~100, životne troškove detaljno nisam računao, ali uz skroman život ostane mi 200-300€ mjesečno – napisao je jedan korisnik. Drugi je opisao da on i djevojka zajedno zarađuju oko 3000 eura, a budući da stan ne plaćaju, a dijele jedan auto, mjesečni troškovi nisu toliko visoki. – Računi, benzin, mini kredit 1000 eura, hrana cca 500 eura, ovako sa strane nemamo neki limit - ostavimo na štedni račun sve sa strane pa koliko ostane ostane, ali u principu gotovo uvijek ostane minimalno 1000 eura ušteđeno – detaljizirao je.

Javio se i korisnik koji ima ženu i djecu te objasnio kako se bori za preživljavanje. – Žena i ja zajedno do 4000, dvoje djece. Stambeni kredit nas drži za vrat, režije, hrana, vrtić, 1 automobil (mjesečno do 70 eur gorivo). Nikakav luksuz (ništa skijanje/more/izlasci/teretane), ne pijemo/ne pušimo...nešto sitno štednje svaki mjesec i..to je to. I nažalost živimo od plaće do plaće. Evo, na računu imam ravnih 248 EUR, a do sljedeće plaće je još 15-ak dana. Zbilja ne znam kako ljudi s manje preživljavaju, to je neka žešća čarolija – priznao je.

– IT, žena i ja zajedno oko 3800. Vlastiti stan, otplaćen prije nekoliko godina. Ušteda mjesečno oko 1000€ ako ne ulete neplanirani troškovi. A ulete uredno pogotovo zbog zdravlja – još je jedan korisnik napisao. Jedan je nastavnik opisao svoju životnu situaciju, priznavši da nema previše kontrole oko svoje potrošnje, unatoč dobrim primanjima.

– Oko 1500 eura. Bit će oko 1600 nakon stručnoga ispita. Stan 450, režije oko 150, gorivo oko 100, možda malo više. Tu i tamo instrukcije, radim u školi stranih jezika, ali samo dva sata tjedno. To je još otprilike 200 mjesečno. Ne ostane mi ništa na kraju zato što ne znam s lovom i nikada neću naučiti. Živim kao kralj deset dana i onda do sljedeće plaće jedem kruh i tjesteninu. Kada kažem da živim kao kralj, mislim da naručujem hranu i da ne pazim što stavljam u košaricu u dućanu. Plus deblji sam, pa pojedem puno više nego prosječna osoba. Obožavam kada netko izjavi da potroši 200 mjesečno na hranu, ja toliko potrošim tjedno – našalio se na vlastiti račun.