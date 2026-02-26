Ide dogradnja! U ovu školu na zapadu Zagreba stižu nove učionice, kuhinja i sportska dvorana

Velike promjene dolaze u Osnovnu školu bana Josipa Jelačića u Podsusedu, objavili su na društvenim mrežama iz Možemo Zapad. Pokreće se veliki projekt rekonstrukcije, dogradnje i opremanja škole, objasnili su, a sve s ciljem kako bi se omogućila nastava u jednoj smjeni i uvođenje cjelodnevne škole. – Ovime će se značajno unaprijediti uvjeti za učenike i nastavnike te osigurati modernije i kvalitetnije uvjete za učenje, boravak i razvoj – istaknuli su

Projekt uključuje izgradnju 8 novih učionica s pratećim sadržajem, dogradnja kuhinje, blagovaonice i jednodijelne školske sportske dvorane kako bi se omogućila nastava u jednoj smjeni. Ukupna vrijednost projekta iznosi 9,5 milijuna eura, od čega je čak 8,9 milijuna eura osigurano iz europskih sredstava, dok preostali dio financira Grad Zagreb. Planirano trajanje provedbe je 36 mjeseci, napisali su.

Možemo Zapad pojasnio je kako će se planiranom rekonstrukcijom učinkovito povezati postojeći dio objekta s novim dograđenim dijelom. U prizemlju dogradnje nalazit će se, tako, nova kuhinja s pratećim gospodarskim prostorijama, PVN s pripadajućim spremištem, prostor za otpad i strojarnica. Na prvom i drugom katu nalazit će se četiri učionice, tri kabineta, garderoba kao i prošireni hodnik, sanitarni čvor te dizalo i stubište, istaknuli su.

– Nakon dogradnje škola će imati ukupno 26 učionica. U sklopu dogradnje školske dvorane planirana je izvedba jednodijelne sportske dvorane s teleskopskim tribinama, svlačionicama, praonicama, garderobom, kabinetom tjelesne i zdravstvene kulture, ambulantom, spremištem za čistačicu, sanitarnim čvorom, ulaznim prostorom, strojarnicom i spremištima – kazali su iz Možemo Zapad.

Dodali su kako je ovaj projekt važan korak za obrazovanje u zapadnom dijelu grada. – Ovaj projekt još je jedan važan korak prema modernijem i dostupnijem obrazovanju te potvrda da je ulaganje u škole ulaganje u znanje, razvoj i budućnost djece u Zagrebu, kao i najbolje ulaganje u zajednicu – istaknuli su iz Možemo Zapad.