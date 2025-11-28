Naši Portali
KOORDINATOR TIMA KONSTRUKTERA

Ušli su na niže katove Vjesnika i odmah uočili problem: 'Nijedan konstrukter to ne želi vidjeti'

Autor
Nikolina Orešković
28.11.2025.
u 06:04

Jako smo pazili da ne stvaramo nikakve vibracije, a ultrazvuk i sklerometar potvrdili su da je na dijelovima stanje katastrofalno jer je beton ostao na 25-35% početne čvrstoće, rekao je Uroš

Na požarištu je tog 18. studenoga bio već u šest ujutro i među prvima ušao u Vjesnik. – Neuobičajeno rano sam se probudio, vidio da neboder gori, spremio se i vrlo brzo bio ondje jer živim u susjedstvu – objašnjava nam Mario Uroš, izvanredni profesor na Građevinskom fakultetu i koordinator tima konstruktera Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo (HCPI) koji je angažiran na slučaju.

Čim je stigao, kaže, javio se zamjeniku vatrogasnog zapovjednika Tomislavu Resmanu. – U početku sam samo pratio situaciju i upoznavao se s neboderom, nisam mnogo znao o njemu, a trebalo je vidjeti što se događa i koju strategiju primijeniti. HCPI, naime, služi kao podrška vatrogascima. Mi procjenjujemo kako je najsigurnije ući u zgradu i koji su dijelovi zgrade statički nesigurni – govori Uroš, dodajući kako ih se valjda zato često i zove statičarima iako je ispravno reći konstrukteri.

Komentara 9

Pogledaj Sve
LU
lukarak
06:42 28.11.2025.

Sad ce tebi internet strucnjaci objasniti kako je sve ovo krivo i da dramite bezveze kako bi uzrokovali guzve.

TA
Tarantula
08:32 28.11.2025.

Nevjerojatno je kako neki komentatori latentno brane počinitelje, kao štetu će platiti osiguranje a ovi klinci će dobiti mizernu kaznu. Nadam se da će osiguranje nakon što isplati dio štete pokrenuti sudski postupak protiv onih koji su podmetnuli požar. Daa li ne također normalno da Mikulić &Co. zakopavaju opasni otpad po kamenolomima i dijele zaradu a sanaciju će platiti građani RH? Zašto Mikulić i svi oni koji su zaradili lovu ne saniraju sve i još plate odštetu okolnom stanovništvu jer su mu narušili kvalitetu života, jer u suprotnome onda se kriminal isplati i onda smo stvarno kriminalna država. Eno i Beroš radi u bolnici koju je pljačkao.

IS
istokdole
07:40 28.11.2025.

Mi smo genijalan narod. Kad je ovakva strka uključe se svi i sve dobro prodje od susjede do FER drona svega... Ali kad treba nešto napraviti kad nije frka, lako ćemo...

Kupnja