Na požarištu je tog 18. studenoga bio već u šest ujutro i među prvima ušao u Vjesnik. – Neuobičajeno rano sam se probudio, vidio da neboder gori, spremio se i vrlo brzo bio ondje jer živim u susjedstvu – objašnjava nam Mario Uroš, izvanredni profesor na Građevinskom fakultetu i koordinator tima konstruktera Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo (HCPI) koji je angažiran na slučaju.
Čim je stigao, kaže, javio se zamjeniku vatrogasnog zapovjednika Tomislavu Resmanu. – U početku sam samo pratio situaciju i upoznavao se s neboderom, nisam mnogo znao o njemu, a trebalo je vidjeti što se događa i koju strategiju primijeniti. HCPI, naime, služi kao podrška vatrogascima. Mi procjenjujemo kako je najsigurnije ući u zgradu i koji su dijelovi zgrade statički nesigurni – govori Uroš, dodajući kako ih se valjda zato često i zove statičarima iako je ispravno reći konstrukteri.
Ušli su na niže katove Vjesnika i odmah uočili problem: 'Nijedan konstrukter to ne želi vidjeti'
Jako smo pazili da ne stvaramo nikakve vibracije, a ultrazvuk i sklerometar potvrdili su da je na dijelovima stanje katastrofalno jer je beton ostao na 25-35% početne čvrstoće, rekao je Uroš
