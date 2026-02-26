FOTO Jeste li znali da s Branimirove u Zagrebu lijevo možete za Radničku, a ravno za - 'tar'?

Lijevo za Radničku, ravno za - tar, piše iznad semafora na Branimirovoj cesti, kod raskrižja sa Zavrtnicom. Oni koji su vični vožnji po Zagrebu znaju da je to smjer koji treba držati ako žele ići u centar grada, odnosno prema Glavnom kolodvoru i staroj gradskoj jezgri. Oni koji, pak, ne znaju kamo ići mogli bi se osjećati malo izgubljeno.

Fotografiju nam je poslala čitateljica koja je jutros prolazila Branimirovom na putu do posla – Tabla je otkinuta već neko vrijeme, pa možda bilo vrijeme da netko to dođe i zamijeni, ne? – komentirala je uz fotografiju. Postavljanje putokaza i prometne signalizacije na gradskim prometnicama u nadležnosti je, inače, Zagrebačkih cesta, a posao obavljaju prema rješenjima Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, po nalozima komunalnih redara policije, i građana te prema vlastitim obilascima i nadzoru Ophodarske službe.