Otvorite NSK i vikendom jer mi i tada učimo

U knjižnici sam svaki dan, a sigurno bih dolazio i subotom da mi odgovara radno vrijeme – govori student druge godine Medicinskoga fakulteta Luka Knezović, koji je zajedno sa svojim kolegom Dominikom Sičom pokrenuo peticiju za produljenje radnoga vremena Nacionalne i sveučilišne knjižnice (NSK) subotom, ali i uvođenjem menze u zgradu koja im je, kako kažu, kao drugi dom.

– Ova mi knjižnica uopće nije najbliža, ali dolazim tu jer mi je najbolja. Naravno, peticijom smo dokazali da, iako je najbolja, još uvijek postoji mjesta za napredak – govori Knezović. Peticiju je, koja je pokrenuta krajem veljače, dosad je potpisalo 3200 studenata. Međutim, njihove želje ovise o višim instancijama NSK.

Radno vrijeme ne ovisi o NSK

– Nažalost, radno vrijeme će subotom do daljnjega biti do 14 sati, a ovu pozitivnu ideju zasad neće biti moguće realizirati jer knjižnica radi po određenim zakonskim okvirima u kojima je predviđen petodnevni, a ne šestodnevni rad – govori ravnateljica NSK Tatijana Petrić te dodaje kako bi dodatni radni dan značio i dodatne financijske troškove koji zasad Ministarstvu znanosti nisu u planu. Međutim, ako se ukaže prilika za realizacijom zahtjeva, koji će još neko vrijeme ostati na razmatranju, knjižnica će, ističe ravnateljica Petrić, objeručke dočekati izmjene koje su tu prvenstveno zbog dobrobiti korisnika, a među njima najviše je studenata. Do tada, svi bi se trebali prilagoditi situaciji kakva trenutno jest.

Preko menze do radne subote

Pokretači peticije se pak nadaju da će prije zaživjeti projekt s uvođenjem studentskoga restorana u zgradu NSK.

– Nadamo se da će menza potaknuti više ljudi na dolazak u knjižnicu i da će onda i knjižnica početi raditi dulje – govori Knezović. Naime, studenti trenutačno tijekom učenja u NSK na ručak najčešće odlaze ili do restorana na FER-u, koji je udaljen dvije tramvajske stanice ili do koje od pekarnica.

– Dok odem na ručak, pa dok dođem na red, pa dok se vratim... Prođe više vremena nego što bih volio i pauza od učenja ne dođe mi kao vrijeme za opuštanje, nego kao stres da što manje vremena potrošim – govori Knezović kojemu su upravo velike nepotrebne pauze bile jedan od razloga zbog kojih je pokrenuo peticiju. Također, otvaranje restorana u kojem će se moći jesti na iksicu u interesu je i knjižnici.

– Studenti su nam uvijek na prvom mjestu, a posljednje dvije godine knjižnica pregovara sa Studentskim centrom o uvođenju studentskoga restorana u zgradu. Za menzu u svojoj zgradi bori se i Filozofski fakultet pa ostaje vidjeti gdje će se biti povoljnije otvoriti je – govori Petrić.