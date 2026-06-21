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GOVOR MRŽNJE

FOTO Treći put ove godine! U Savskom Gaju ponovno osvanuli grafiti s prijetnjama Pupovcu: 'Ništa od ovoga me nije iznenadilo'

Srpsko narodno vijeće
VL
Autor
Ivan Grandov/Hina
21.06.2026.
u 11:21

Prema navodima SNV-a, i ranijih godina na području Savskog Gaja i obližnjeg Remetinca bilježeni su deseci grafita s prijetećim i uvredljivim sadržajem usmjerenim prema Pupovcu i srpskoj zajednici.

Na zidovima pothodnika kod Osnovne škole Savski Gaj u Novom Zagrebu osvanuli su grafiti s prijetnjama upućenima predsjedniku SDSS-a Miloradu Pupovcu, izvijestilo je u nedjelju Srpsko narodno vijeće. SNV navodi da su grafiti osvanuli u subotu na pothodniku uz osnovnu školu u Savskom Gaju te da se radi o izravnoj prijetnji, odnosno pozivu na ubojstvo Milorada Pupovca. U priopćenju ističu da su uz prijeteće poruke ovoga puta iscrtani i kukasti križevi te da je riječ o trećem sličnom slučaju na istoj lokaciji ove godine.

"Prijetnje smrću Pupovcu, mržnja i veličanje ustaštva i nacizma pojavile su se krajem siječnja, a nepoznati je grafiter tada poručio i da postoje tzv. ustaše Novi Zagreb", izvijestio je SNV. Podsjećaju kako su krajem siječnja na istom području bili ispisani grafiti s prijetnjama Pupovcu te porukama mržnje prema Srbima, a slični natpisi ponovno su se pojavili i u ožujku.  "Ista lokacija, pothodnika kod Osnovne škole Savski Gaj u Novom Zagrebu, isti poruka, isti potpis", ističe SNV.

Prema navodima SNV-a, i ranijih godina na području Savskog Gaja i obližnjeg Remetinca bilježeni su deseci grafita s prijetećim i uvredljivim sadržajem usmjerenim prema Pupovcu i srpskoj zajednici. “Ništa od ovoga me nije iznenadilo. Poruke 'Ubij Srbina!' već dugo se slobodno i nesmetano ispisuju ili uzvikuju prije, za vrijeme i nakon sportskih ili muzičkih događaja“, komentirao je u ožujku predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.
Ključne riječi
Milorad Pupovac Zagreb

Komentara 18

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PP
plavac plavi
11:47 21.06.2026.

Ja sam vidio, a i svi Zagrepčanci, masu natpisa Smrt fašizmu, sloboda narodu, na nekakvim povorkama zastave sa zločinačkom zvijezdom petokrakom, pod kojom su ubijene stotine tisuća Hrvata, a cmizdravac Pupavac, čiji su sunarodnjaci zajedno s njegova dva brata 90-ih razorili trećinu Hrvatske, protjerali Hrvate s toga prostora, više od 15000 pobili, mnoge i zvjerski i ti sad cvile o nekakvim pojedinačnim natpisima!!

KP
Karlovacko pivo
11:57 21.06.2026.

Moguće je da i pupi potplati nekog samo dabi se posvetilo više pažnje njima pošto se nije ništa dešavalo ovi mjeseci

Avatar Mr.Rabbit
Mr.Rabbit
12:05 21.06.2026.

Vidi se da Furio Radin odlazi pa je počela kampanja za Pupovku. Sljedeći grafit će biti "ubi Kajtazije" 😏 I oni nepismene za trku imaju!

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