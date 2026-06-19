Elitni zagrebački kvart grca u smeću: 'Kontejnere su uklonili, a zamjena nikad nije stigla'

Elitni kvart, a grca u smeću. Tako nam je, u jednoj rečenici, čitatelj Tomislav Srkulj ilustrirao situaciju koja već neko vrijeme traje na Ksaveru. Nakon što smo objavili članak o problemu s manjkom spremnika za otpad u skladištima Čistoće, zbog čega stanovnici metropole i po pola godine čekaju na zamjenu, Srkulj nam se javio kako bi nam ispričao svoje iskustvo. – U južnom dijelu Ksavera imali smo tri velika spremnika od 1200 litara za miješani komunalni otpad, one metalne varijante stare 50 godina. Dvije su potpuno istrunule pa ih je Čistoća uklonila, ali problem je u tome što ih nikad nije zamijenila. Ljudi sad nemaju gdje ostaviti otpad pa ga bacaju gdje god im se dopadne, što je jako ružno za vidjeti. Stvorio se kaos. Pisao sam Holdingu više puta, molio da se pošalje zamjena, nikad nisam dobio nekakav odgovor – kazao nam je Srkulj, dodajući kako se u blizini nalazi i nekoliko državnih i gradskih javnih institucija.

– Tu su Ministarstvo zdravstva, Gradska četvrt Gornji grad-Medveščak i Mjesni odbor Gupčeva zvijezda te, u konačnici, Zdravstveno veleučilište. To svakako baca vrlo lošu sliku na ovakvo stanje. Ovo bi trebao biti kvart s elitnim statusom, a vidite kako izgleda – istaknuo je. Problem traje neko vrijeme, dodao je još naš sugovornik, a upozorio je i na činjenicu da, osim kontejnera za miješani otpad, na Ksaveru nedostaje i zeleno "zvono" za staklo. Ipak, ističe da za prizor kojem svjedoči nisu odgovorni samo u Čistoći, već i nekulturni susjedi.

– Istina, i ljudi su bezobrazni. Kao da ih uopće ne smeta to što žive u apsolutnom neredu. Ponekad uopće ne žele otvoriti poklopac spremnika, već samo bace otpad bilo gdje u njegovoj blizini. Isto rade i na Kajzerici, primjerice. Nikad mi neće biti jasno odakle ljudima obraza da se tako nekulturno ponašaju. I kad ih upozoriš, samo te blijedo gledaju. Kao društvo možemo bolje – rekao nam je. O slučaju smo pitali predsjednika Vijeća gradske četvrti Gornji Grad–Medveščak Mirena Milovića, koji nam je rekao da će se zalagati za uvođenje podzemnih spremnika na tom području. – Prema trenutačno važećoj Odluci o komunalnom redu, ali i njenim nadolazećim izmjenama, Mjesni odbor Gupčeva zvijezda nije u zoni za postavljanje podzemnih spremnika. Podnijet ću amandman kojom ću tražiti da se uključi – rekao nam je.

Nedavno smo, podsjetimo, pisali o slučaju u kojem se jedna Zagrepčanka požalila kako već dugo čeka na zamjenu oštećene kante za biootpad, a podijelila je i korespondenciju sa Zagrebačkim holdingom u kojoj su joj odgovorili da Čistoća trenutačno nema dovoljno spremnika na stanju. Sve je objavljeno i na Facebook stranici potrošačke platforme "Halo, inspektore", a sa sličnim problemom obratila nam se i čitateljica koja još od 1. travnja čeka na zamjenu spremnika za miješani komunalni otpad kojemu je otpao poklopac. Operativni radnici Čistoće ispričali su nam kakve poteškoće imaju zbog tog problema. – Ljudi se jako žale, imaju spremnike koji su potrgani, trebaju zamjenu koju čekaju predugo, po više od pola godine. Ako je kanta potrgana, ako nema poklopca, može se isprazniti isključivo ručno. A ako imate prepunu kantu biootpada, ne možete ju isprazniti, preteška je – kazao nam je ranije Mumin Hodžić, jedan od sindikalaca Holdingove podružnice. U komunalnom divu su, pak, kazali da očekuju novu isporuku kanti do kraja lipnja, a navode o manjku na skladištu su demantirali.

– Podružnica Čistoća usmjerava svoje kapacitete na pravovremeno i ažurno pružanje komunalne usluge građanima. Zahtjevi građana za dodjelom, izuzimanjem i zamjenom spremnika za otpad dolaze u ciklusima koji nisu redoviti ili predvidivi, stoga u slučajevima povremenih oscilacija u dostupnosti različitih volumena spremnika, građane upozoravamo na očekivano dulje vrijeme njihove isporuke. Međutim, podružnica Čistoća raspolaže svim potrebnim vrstama spremnika za pravilno odvajanje otpada svih kategorija kućanstava – poručili su.