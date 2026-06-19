Zbog Jarunskog mosta Zagrepčani proučavaju karte: 'Može li Grad ovo doista napraviti?'

Planirana izgradnja jarunskog mosta ponovno je potaknula raspravu među Zagrepčanima. Na Redditu se pojavila objava korisnika koji je podijelio prikaz trase budućeg mosta te izrazio zabrinutost zbog činjenice da koridor prolazi preko parcela koje su još uvijek u privatnom vlasništvu. – Kako Grad Zagreb ima pravo ucrtati gabarite mosta ljudima koji su još uvijek vlasnici imovine? Zašto je ljudima imovina podijeljena trasom najavljenog mosta kada neki na to nisu pristali? Je li ovo uopće legalno? – upitao je autor objave.

Njegovo pitanje ubrzo je izazvalo niz reakcija. Više korisnika pojasnilo je kako ucrtavanje koridora u prostorni plan ne znači automatsko oduzimanje zemljišta niti promjenu vlasničkih odnosa. – Jedno su katastarske čestice, a jedno su prostorni planovi. Ucrtavanjem nečega u prostorni plan ne mijenjaju se katastarske čestice – napisao je jedan komentator. Drugi su podsjetili na institut izvlaštenja koji se može provoditi radi projekata od javnog interesa.

– Izvlaštenje je postupak kojim država ili jedinica lokalne samouprave uz pravičnu naknadu oduzima ili ograničava pravo vlasništva nad nekretninom. Provodi se isključivo radi objekata od javnog interesa – naveo je jedan korisnik, pozivajući se na zakonske odredbe. No upravo je pitanje naknade izazvalo dodatnu raspravu. Autor objave odgovorio je kako je ključna riječ "pravična naknada", dok su drugi isticali da se visina odštete često osporava u upravnim postupcima. Osim imovinsko-pravnih pitanja, dio građana izrazio je i zabrinutost zbog samog izgleda budućeg mosta. Jedan korisnik smatra da bi takva građevina mogla značajno promijeniti vizuru Jaruna. – Most će dominirati horizontom, prolazit će uz jezero i preko parka. Pitanje je koliko će to utjecati na prostor oko Jaruna – napisao je.

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