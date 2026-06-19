Zagrepčanka otišla na posao, a kad se vratila kući dočekalo ju je neugodno iznenađenje

Nepoznati počinitelj provalio je u četvrtak između 8.50 i 16.30 sati u kuću na području Medveščaka, dok je 46-godišnja vlasnica bila na poslu. Iz kuće je otuđio nakit, odjeću i druge predmete, izvijestila je policija. Materijalna šteta još nije točno utvrđena, no procjenjuje se da je veća. Policija traga za počiniteljem i provodi kriminalističko istraživanje.