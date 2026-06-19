Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
na Medveščaku

Zagrepčanka otišla na posao, a kad se vratila kući dočekalo ju je neugodno iznenađenje

Zagreb: Policija ispred Općinskog kaznenog suda u Ilici uoči suđenja Marku Franciškoviću
Jurica Galoic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
19.06.2026.
u 13:20

Policija traga za počiniteljem i provodi kriminalističko istraživanje

Nepoznati počinitelj provalio je u četvrtak između 8.50 i 16.30 sati u kuću na području Medveščaka, dok je 46-godišnja vlasnica bila na poslu. Iz kuće je otuđio nakit, odjeću i druge predmete, izvijestila je policija. Materijalna šteta još nije točno utvrđena, no procjenjuje se da je veća. Policija traga za počiniteljem i provodi kriminalističko istraživanje.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

besplatan koncert

FOTO Pogledajte tko je sve bio na proslavi Dana antifašističke borbe uz Let 3

Iz Grada Zagreba istaknuli su kako Dan antifašističke borbe, koji se obilježava 22. lipnja, podsjeća na početak organiziranog otpora fašizmu te na vrijednosti slobode, demokracije, solidarnosti i ljudskih prava. U sklopu ovogodišnjeg programa obilježavanja nastupio je jedan od najpoznatijih hrvatskih rock sastava, poznat po energičnim koncertima, društvenom angažmanu i osebujnom scenskom izričaju

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!