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u Tkalčićevoj ulici

Policajci pronašli ozlijeđenog maloljetnika u centru Zagreba, a onda je krenula potjera ulicama grada

Puste ulice grada Zagreba noću tijekom pandemije koronavirusa
Tomislav Miletic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
21.06.2026.
u 10:16

Prema navodima policije, 18-godišnjak je poslušao naredbu, no potom je iznenada gurnuo jednog policijskog službenika, srušio ga na tlo i pokušao pobjeći. Uslijedila je kratka potjera tijekom koje su ga policajci sustigli te nad njim primijenili sredstva prisile kako bi ga svladali, spriječili bijeg i uhitili.

Prizor ozlijeđenog maloljetnika u Tkalčićevoj ulici policajce je usred noći odveo do 18-godišnjaka kojeg povezuju s napadom. Kada su ga pronašli na Opatovini, situacija je dodatno eskalirala. Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka, sve je počelo u petak, 19. lipnja, oko jedan sat iza ponoći kada je policija zaprimila dojavu da se u Tkalčićevoj ulici nalazi ozlijeđena osoba. Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici zatekli su maloljetnika s vidljivim ozljedama glave.

Tijekom prikupljanja informacija došli su do saznanja da se osoba koju povezuju s napadom udaljila prema Opatovini. Ubrzo su ondje uočili mladića koji je odgovarao opisu mogućeg počinitelja. U rukama je držao staklene boce pa su mu policajci naredili da ih spusti na tlo. Prema navodima policije, 18-godišnjak je poslušao naredbu, no potom je iznenada gurnuo jednog policijskog službenika, srušio ga na tlo i pokušao pobjeći. Uslijedila je kratka potjera tijekom koje su ga policajci sustigli te nad njim primijenili sredstva prisile kako bi ga svladali, spriječili bijeg i uhitili.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je riječ o 18-godišnjaku koji je u trenutku događaja imao 1,17 promila alkohola u organizmu. U incidentu je lakše ozlijeđen policijski službenik, dok osumnjičeni nije zadobio ozljede. Policija ga sumnjiči za kazneno djelo tjelesne ozljede na štetu maloljetnika te za prisilu prema službenoj osobi na štetu dvojice policijskih službenika. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 18-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

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