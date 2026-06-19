Kažu da su u ovom europskom gradu cijene najma slične zagrebačkim: 'A život je dostojan življenja'

Cijene najma u Grazu su, kaže jedan Zagrepčanin iste kao i u našoj metropoli. Posjetio ga nedavno i po njegovim riječima, grad je jako lijep i razvijen. Zanima ga sada kakva je stvarna situacija s poslom i životom pa je zajednicu na Redditu upitao bi li preporučili dolazak nekome tko ima ispodprosječna primanja u Zagrebu i plaća najam.

Ima posla dovoljno i život je dostojan življenja, napisala je stanovnica Graza koja je tamo od 2013. "Ja sam išao u Graz studirat i eto me sada osam godina već ovdje. Živimo u dvoje, kupili smo stan, cijene su ti malo više nego u Zagrebu, možda +20% (uvijek treba uspoređivati ekvivalentnu lokaciju!). Graz ima 300 do 320.000 ljudi, taman po veličini, ovdje se može svugdje doći biciklom, to je jako popularan način za transport", dodao je drugi. Ako imaš ispodprosječna primanja, rekao je, i plaćaš najam, znači započet ćeš od nule. "Izgubiti nemaš doslovno ništa, može samo na bolje", istaknuo je.

Netko je napisao da mu samo preporučuje 8010 a ne 8020. "8020 je poštanski broj za Graz na zapadnoj obali Mure. 8010 je poštanski broj za Graz na istočnoj obali Mure. 8010 su lijepi dijelovi Graza ugodni za život. 8020 je geto", piše u jednom od komentara.