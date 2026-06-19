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na Gračanskoj cesti

Bez vozačke sjeo za volan, odbio test na droge i vozio neispravan automobil, evo kako je kažnjen

PUZ
VL
Autor
Večernji.hr
19.06.2026.
u 15:25

Nakon dovršenog postupanja vozač je uhićen i priveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu.

Rutinska prometna kontrola na Gračanskoj cesti u četvrtak navečer otkrila je niz ozbiljnih prekršaja koje je počinio 25-godišnji vozač, a zbog kojih je na kraju završio pred sudom. Policijski službenici zaustavili su ga oko 21.50 sati dok je osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka vozio u smjeru zapada. Provjerom je utvrđeno da tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas, da upravlja vozilom prije stjecanja prava na samostalno upravljanje, odnosno bez položenog vozačkog ispita, te da je odbio testiranje na prisutnost opojnih droga u organizmu, kao i davanje uzoraka krvi i urina radi analize.

Uz to, policija je utvrdila i tehničku neispravnost vozila. Na kontrolnoj ploči bila je upaljena lampica koja je vozilo svrstala u kategoriju s većim tehničkim nedostatkom. Nakon dovršenog postupanja vozač je uhićen i priveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu. Policija je predložila novčanu kaznu od 2900 eura te tromjesečnu zabranu upravljanja vozilima B kategorije. Sud je prihvatio prijedlog policije, proglasio ga krivim i izrekao mu novčanu kaznu od 2900 eura.

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