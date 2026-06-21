Vatrogasci rezali krov BMW-a, sada se oglasila policija: Evo kako je došlo do teške nesreće u Zagrebu

Dvije su osobe teško ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se dogodila u 1,15 sati na Ljubljanskoj aveniji, na Trešnjevki, a protiv 37-godišnjeg vozača koji je nesreću izazvao bit će podnesena kaznena prijava, izvijestila je u nedjelju zagrebačka policija. Nesreća se dogodila kada je 37-godišnjak osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka vozio Ljubljanskom avenijom prema zapadu, a u vozilu su se nalazile i 53-godišnja te 19-godišnja putnica. Prema policijskom izvješću, vozač nije prilagodio brzinu osobinama ceste i vidljivosti zbog čega je naletio na lijevu bočnu stranu automobila virovitičkih registarskih oznaka kojim je upravljao 24-godišnjak, a koji se kretao istim smjerom desnom prometnom trakom.

Od siline udara automobil 24-godišnjaka odbačen je u zaštitnu ogradu, dok se vozilo 37-godišnjaka u nekontroliranom kretanju prevrnulo i udarilo u stup javne rasvjete. U nesreći su teško ozlijeđeni 37-godišnji vozač i 53-godišnja putnica. Vozaču je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, a putnici u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Policija je izvijestila da će protiv 37-godišnjaka Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijeti kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.