'Zašto mi svi blicaju?' Fotografija sa Sljemenske ceste izazvala raspravu, Zagrepčani podijeljeni oko jednog prometnog znaka

Jedan prometni znak na Sljemenskoj cesti bio je dovoljan da na Redditu pokrene raspravu o tome koliko vozači zapravo razumiju prometnu signalizaciju na putu prema vrhu Medvednice. Sve je počelo kada je jedan korisnik objavio fotografiju znaka i opisao situaciju koja ga je zbunila. – Dakle, jučer se vraćam sa Sljemena, bio sam kod tornja skroz. Spuštam se na glavnu cestu i idem u smjeru Pile, a ekipa mi blica. Zašto? Zar nitko ne razumije ovaj znak ili ga ja ne razumijem? – napisao je.

Foto: Screenshot/Reddit

Ubrzo su se ispod objave počeli nizati komentari. Dio korisnika stao je na stranu autora objave tvrdeći da je znak potpuno jasan i da mnogi vozači jednostavno ne čitaju dopunske ploče. – Ljudi jednostavno ne kuže. Ne idem često autom skroz do vrha, ali kad se zadesi, spuštam se stvarno sporo jer znam da nitko ne čita tablu ispod znaka – napisao je jedan komentator. Drugi smatraju da problem nije toliko u vozačima koliko u samoj prometnoj signalizaciji. – Tu, na ovom križanju, u smjeru Tomislavca trebalo bi puno bolje označiti da je riječ o dvosmjernom prometu narednih nekoliko stotina metara. Ništa ne košta poslati prijavu Gradu i upravi Parka prirode da se postavi jasnija prometna signalizacija – smatra jedan korisnik.

Neki su priznali da ni njima nije odmah bilo jasno kako znak funkcionira.– Ni ja ne kužim taj znak. Je li zabranjeno cijelu subotu i nedjelju, a samo blagdanom od 9 do 17? – upitao je jedan korisnik, na što mu je autor objave odgovorio da jednosmjerni promet vrijedi svake subote, nedjelje i blagdana od 9 do 17 sati. U raspravu su se uključili i biciklisti koji upozoravaju da nesporazumi na toj cesti mogu biti opasni. – Najviše ju koriste biciklisti i stvarno je brutalno kad juriš nizbrdo, a automobil skrene iz kontra smjera. Srce ti stane – napisao je jedan Zagrepčanin.

No, rasprava se ubrzo proširila i na vječnu temu – zašto se uopće toliko ljudi vozi automobilom na Sljeme. – Zašto ekipa ide gore autom nikad neću kužiti – napisao je jedan korisnik.Odgovori su stizali sa svih strana.– Zabavna je cesta za voziti – kratko je poručio jedan vozač. – Zato jer mi u Zagorju nemamo javni prijevoz ni žičaru do gore – odgovorio je drugi. – Ja idem autom jer žičara radi do 19 sati. Po ljeti krenem oko 18 sati i ostanem gore do mraka, a autobus mi se već nekoliko puta nije pojavio iako je po rasporedu trebao voziti – napisala je jedna korisnica. Bilo je i onih koji smatraju da bi pristup automobilima trebalo dodatno ograničiti. – Meni nikad nije bilo jasno zašto Zagrepčani tretiraju Sljeme kao park Maksimir. Treba postaviti rampu kao na mnogim mjestima na Velebitu pa da se zna tko ima ključ i tko smije proći – predložio je jedan planinar. Drugi su pak ostali pri tome da je problem puno jednostavniji.– Treba stati i pročitati tekst. Čitanje s razumijevanjem je problem – zaključio je jedan od sudionika rasprave.

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