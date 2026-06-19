Prosječna plaća u Zagrebu je 1800 eura, a onda su se javili učitelji, vozači, medicinske sestre, stomatolozi...

Potaknut time što je prosječna plaća u Zagrebu 1800 eura, Zagrepčanka, je na Redditu upitao korisnike kakvo je stanje kod njih jer, kako kaže, ne zna nikog tko ima toliku plaću. "Relativno smo mladi još pa je možda i zbog toga", dodao je. Netko je napisao da doktorand/asistent na fakultetu ima oko 1400 eura. Netko je ne to rekao: "Ako ovo nije tužno ne znam što je", a drugi je dodao kako se ne smije zaboraviti činjenica da mu je dio plaće i to što ne mora platiti doktorat. U jednom od komentara netko je napisao da on ima toliko kao šofer C/E kategorije u lokalnom transportu.

"Bilo bi i u redu da se napiše koliko sati tjedno rade za tu plaću. Nije isto raditi 40 sati za 1800 ili 60 sati za 1800", naglasio je jedan od korisnika Reddita. "Nastavnik sam u srednjoj školi. Plaća mi je 1450 eura", "Odgojitelj, 1550 eura", "Magistar sestrinstva, priznato samo 3 godine, operacijska sala, jutarnji rad od 7 do 15, plus 3 do 4 dežurstva 24 sata, plaća oko 2200-2300", "1700 eura s 19 godina postavljam klima-uređaje, radno vrijeme od 8 do 15 sati, vikendi slobodni. Subote su dodatno plaćene ako želim raditi, s njima izađem na 2100 €. Imam 9 mjeseci staža", "Stomatolog, 2000 eura, 4 godine iskustva", "Čanik u MORH-u, 1800 eura s beneficijama", nizali su se komentari.

Medijalna neto plaća za ožujak ove godine iznosila je 1497 eura, što znači da je polovina zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovina više od toga iznosa. Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, najviša prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama za ožujak ove godine isplaćena je u financijskim uslužnim djelatnostima, osim osiguranja i mirovinskih fondova, u iznosu od 2.535 eura.

Najniža prosječna neto plaća isplaćena je u proizvodnji odjeće, u iznosu od 1021 euro. U odnosu na prosječnu mjesečnu plaću za ožujak ove godine na razini Hrvatske koja je iznosila 1555 eura, prosječna zagrebačka neto plaća isplaćena za taj mjesec bila je veća za 235 eura. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za ožujak ove godine iznosila je 2584 eura, što je porast za 2,3 posto u odnosu na veljaču i porast za 7,2 posto u odnosu na ožujak lani.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje