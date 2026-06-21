FOTO BMW se silovito zabio u stup na Ljubljanskoj aveniji, vatrogasci rezali krov kako bi spasili ženu

Prizori kakvi se rijetko viđaju dočekali su vatrogasce na Ljubljanskoj aveniji nešto poslije jedan sat iza ponoći. BMW X5 ležao je prevrnut na bok, jedna osoba već se nalazila izvan vozila, a druga je ostala zarobljena u smrskanoj unutrašnjosti automobila.Kako su nam potvrdili iz Vatrogasne postrojbe Zagreb, dojava o nesreći zaprimljena je u 1.27 sati, nakon čega su na teren odmah upućene vatrogasne ekipe. Po dolasku su zatekli automobil prevrnut na bok te započeli akciju spašavanja dviju osoba.

Jedna osoba od siline udara ispala je iz vozila te se nalazila na krovu automobila. Vatrogasci su je izvukli i predali djelatnicima Hitne medicinske pomoći koji su već bili na mjestu događaja. Potom je uslijedio zahtjevniji dio intervencije. Druga osoba ostala je zarobljena u BMW-u pa su vatrogasci morali koristiti hidraulički alat kako bi došli do unesrećene osobe. Kako navode vatrogasci, bilo je potrebno rezati A i B stupove vozila te prelamati krov automobila kako bi izvlačenje bilo sigurno.

Nakon složene akcije spašavanja i druga je osoba uspješno izvučena iz vozila te predana timu Hitne medicinske pomoći. No posao za vatrogasce time nije bio gotov. Iz oštećenog BMW-a curili su ulje i gorivo pa su morali odspojiti akumulator i dodatno osigurati vozilo. Zbog policijskog očevida automobil je stabiliziran te je dio vatrogasnih snaga ostao na mjestu događaja sve do završetka istrage. Tek nakon završetka očevida, pospremanja opreme i osiguranja mjesta nesreće intervencija je zaključena, a vatrogasci su se vratili u postaju. Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće te kako je BMW završio prevrnut na bok utvrdit će policijska istraga.