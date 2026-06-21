Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 47
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TEŠKA NESREĆA

FOTO BMW se silovito zabio u stup na Ljubljanskoj aveniji, vatrogasci rezali krov kako bi spasili ženu

Vatrogasna postaja Zagreb
Autor
Gabrijela Krešić
21.06.2026.
u 09:51

U teškoj prometnoj nesreći koja se noćas dogodila na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu sudjelovala su dva automobila. Prema riječima očevidaca, vozač BMW-a od siline je udarca ispao iz vozila, dok su vatrogasci morali rezati krov automobila kako bi izvukli ozlijeđenu putnicu.

Prizori kakvi se rijetko viđaju dočekali su vatrogasce na Ljubljanskoj aveniji nešto poslije jedan sat iza ponoći. BMW X5 ležao je prevrnut na bok, jedna osoba već se nalazila izvan vozila, a druga je ostala zarobljena u smrskanoj unutrašnjosti automobila.Kako su nam potvrdili iz Vatrogasne postrojbe Zagreb, dojava o nesreći zaprimljena je u 1.27 sati, nakon čega su na teren odmah upućene vatrogasne ekipe. Po dolasku su zatekli automobil prevrnut na bok te započeli akciju spašavanja dviju osoba.

Jedna osoba od siline udara ispala je iz vozila te se nalazila na krovu automobila. Vatrogasci su je izvukli i predali djelatnicima Hitne medicinske pomoći koji su već bili na mjestu događaja. Potom je uslijedio zahtjevniji dio intervencije. Druga osoba ostala je zarobljena u BMW-u pa su vatrogasci morali koristiti hidraulički alat kako bi došli do unesrećene osobe. Kako navode vatrogasci, bilo je potrebno rezati A i B stupove vozila te prelamati krov automobila kako bi izvlačenje bilo sigurno.

Nakon složene akcije spašavanja i druga je osoba uspješno izvučena iz vozila te predana timu Hitne medicinske pomoći. No posao za vatrogasce time nije bio gotov. Iz oštećenog BMW-a curili su ulje i gorivo pa su morali odspojiti akumulator i dodatno osigurati vozilo. Zbog policijskog očevida automobil je stabiliziran te je dio vatrogasnih snaga ostao na mjestu događaja sve do završetka istrage. Tek nakon završetka očevida, pospremanja opreme i osiguranja mjesta nesreće intervencija je zaključena, a vatrogasci su se vratili u postaju. Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće te kako je BMW završio prevrnut na bok utvrdit će policijska istraga.

Komentara 11

Pogledaj Sve
Avatar Next Level
Next Level
10:01 21.06.2026.

Netočno ne bi to BMWovac napravio, stup se zabio u BMW!

Avatar Antifaṧist
Antifaṧist
10:24 21.06.2026.

Vozač BMW-a je dijagnoza.

DI
dino60
10:24 21.06.2026.

Da čovjek ne povjeruje, evo za opkladu, bez obzira na sve auslendere, od Turaka, Sirijaca, Talijana, Libaneza, i 75 Milja Njemaca i nabrijanih jurilica, noća se u Njemačko nije tako nešto dogodilo.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!